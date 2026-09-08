Homem é encontrado morto enquanto pescava em São Mateus

Um homem foi encontrado morto enquanto pescava no Córrego da Areia, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o irmão da vítima foi ao quartel da corporação para relatar a ocorrência.





Aos militares, ele relatou que o homem estava pescando e, posteriormente, foi encontrado com a cabeça submersa na água. Quando a equipe dos bombeiros chegou ao local, a vítima já estava morta.





A identidade do homem não foi divulgada. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber qual foi o encaminhamento dado ao corpo e se as circunstâncias da morte serão investigadas, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.