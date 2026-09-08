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Bairro Elza Nader

Homem é detido com 10 kg de carne de tatu e armas em Guarapari

Apreensão ocorreu após denúncia da gestão do Parque Estadual Paulo César Vinha sobre possível caça de animais silvestres na região

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2026 às 17:57
Homem é levado à delegacia após PM apreender armas e carne de tatu em Guarapari
Homem é levado à delegacia após PM apreender armas e carne de tatu em Guarapari Cotama

Um homem foi detido após policiais apreenderem armas, munições e cerca de 10 quilos de carne de tatu em uma casa no bairro Elza Nader, em Guarapari, nesta terça-feira (8). A ação ocorreu após uma denúncia da gestão do Parque Estadual Paulo César Vinha sobre a possível caça de animais silvestres na região.


A denúncia foi feita após a circulação de vídeos que indicavam a prática de caça com o uso de arma de fogo. Uma equipe do Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica (Cotama) foi até uma residência para verificar a informação.


No imóvel, o homem confirmou que possuía uma arma e indicou aos policiais onde ela estava guardada. Durante a ação, foram apreendidas uma espingarda adaptada para calibre .22 e uma arma calibre 36, além de 98 munições de diferentes calibres.


Os policiais também encontraram duas lunetas, um monóculo de visão noturna, duas miras a laser, três lanternas de cabeça, duas lanternas de mão e uma rede de espera.


Além disso, os policiais encontraram quatro partes de carne de tatu, que pesavam aproximadamente 10 quilos.


O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Guarapari. 

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