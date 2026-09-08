Homem é detido com 10 kg de carne de tatu e armas em Guarapari

Um homem foi detido após policiais apreenderem armas, munições e cerca de 10 quilos de carne de tatu em uma casa no bairro Elza Nader, em Guarapari, nesta terça-feira (8). A ação ocorreu após uma denúncia da gestão do Parque Estadual Paulo César Vinha sobre a possível caça de animais silvestres na região.





A denúncia foi feita após a circulação de vídeos que indicavam a prática de caça com o uso de arma de fogo. Uma equipe do Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica (Cotama) foi até uma residência para verificar a informação.





No imóvel, o homem confirmou que possuía uma arma e indicou aos policiais onde ela estava guardada. Durante a ação, foram apreendidas uma espingarda adaptada para calibre .22 e uma arma calibre 36, além de 98 munições de diferentes calibres.





Os policiais também encontraram duas lunetas, um monóculo de visão noturna, duas miras a laser, três lanternas de cabeça, duas lanternas de mão e uma rede de espera.





Além disso, os policiais encontraram quatro partes de carne de tatu, que pesavam aproximadamente 10 quilos.





O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Guarapari.