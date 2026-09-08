Padre de Vila Velha é nomeado bispo pelo Papa Leão XIV

O padre José Paulino Francisco Neto, da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória, foi nomeado pelo Papa Leão XIV como bispo da Diocese de Porto Nacional, no Tocantins. A nomeação foi divulgada nesta terça-feira (8) pela Arquidiocese de Vitória.





Natural de Comercinho, em Minas Gerais, José Paulino é sacerdote incardinado na Diocese de Araçuaí (MG). Ele chegou ao Espírito Santo em 2020 e atuou como pesquisador e coordenador paroquial na Paróquia Sagrada Família, em Jardim Camburi, Vitória. Também foi administrador da Paróquia São Pedro Apóstolo, em São Pedro, e vigário da Paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, ambas na Capital.





Nas redes sociais, a Arquidiocese de Vitória manifestou alegria com a nomeação e destacou a presença e o serviço do religioso junto à comunidade.