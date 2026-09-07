Três pessoas morrem em acidente na BR 101 em São Mateus

Três pessoas morreram em um grave acidente por volta das 18h desta segunda-feira (7), no km 78 da BR 101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. A colisão frontal envolveu dois automóveis e aconteceu por volta das 18 horas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba.
Além dos três mortos, uma pessoa foi socorrida em estado grave e outras duas sofreram ferimentos de média gravidade.
Equipes da concessionária, da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas. A pista foi totalmente interditada, e a ocorrência ainda estava em andamento até a publicação desta matéria.
Com informações da TV Gazeta
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