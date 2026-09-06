Adolescente de 16 anos é morto a tiros na entrada de cemitério no ES

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (5). O crime aconteceu na entrada de um cemitério, na localidade de Comendador Rafael, também conhecida como Patrimônio da Lagoa.





Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em casa com familiares quando recebeu ligações telefônicas e saiu em direção à entrada do cemitério, quando foi surpreendida pelos disparos. Ele morreu no local.





O caso será investigado pela Delegacia de Sooretama. Nenhum suspeito foi localizado.