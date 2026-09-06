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Tragédia na Estrada

Bebê de 1 ano morre em acidente e pai é preso em Pinheiros no ES

Menina estava no colo da mãe quando o carro bateu contra um barranco. Motorista não tinha CNH e foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 14:10

Ghenis Carlos

Ghenis Carlos

Publicado em 

06 set 2026 às 14:10
Bebê de 1 ano morre em acidente e pai é preso em Pinheiros
Bebê de 1 ano morre em acidente e pai é preso em Pinheiros Leitor A Gazeta

Uma bebê de um ano morreu após um carro bater contra um barranco na região de Canário, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (5). Segundo a Polícia Militar, o veículo era dirigido pelo pai da criança, de 24 anos.


Com o impacto da batida, a menina, que estava no colo da mãe no banco dianteiro do passageiro, foi projetada contra o para-brisa e morreu no local. O motorista, a mãe da criança e outro filho do casal, de 3 anos, receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). 


O pai foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. No entanto, segundo a PM, ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi encaminhado à Delegacia Regional de Nova Venécia.


A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo e encaminhado ao sistema prisional, onde deverá passar por audiência de custódia.


O corpo da bebê foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

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