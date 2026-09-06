WSL de Guarapari: Tainá Hinckel é campeã e fala sobre evolução do surfe feminino

Tainá Hinckel é a nova campeã do QS 4000 da WSL em Guarapari. A catarinense venceu a etapa capixaba do Circuito sul-americano e conquistou o troféu neste domingo, na Praia d'Ulé, em Guarapari. Na grande decisão, Tainá superou a peruana Daniella Rosas com um somatório de 15,50, em uma bateria que colocou frente a frente duas das principais surfistas do continente.





O caminho até a decisão começou com uma disputa entre catarinenses. Na semifinal, Tainá enfrentou Kyany Hyakutake e avançou para a final com um somatório de 11 pontos. Do outro lado da chave, Daniella Rosas eliminou Silvana Lima com 15,50. Curiosamente, na decisão as notas se inverteram, e foi a brasileira quem conseguiu o melhor desempenho para ficar com o título.





"É a minha segunda vez aqui. Eu adoro esse lugar, e realmente essa vitória foi muito especial pra mim. Eu queria muito vencer esse campeonato, estava focada do início até o final, e foi um título especial. Eu bati na trava algumas vezes esse ano, precisava realmente consertar a minha cabeça para sair com essa vitória, e foi isso que eu fiz: acreditei até o final e deu tudo certo. Estou amarradona", disse Tainá



