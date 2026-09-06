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Surfe

WSL de Guarapari: Tainá Hinckel é campeã e fala sobre evolução do surfe feminino

Catarinense bateu a peruana Daniella Rosas na grande decisão

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 15:44

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

06 set 2026 às 15:44
Tainá Hinckel é campeã do QS 4000 da WSL em Guarapari
Joao Vitor Moreira

Tainá Hinckel é a nova campeã do QS 4000 da WSL em Guarapari. A catarinense venceu a etapa capixaba do Circuito sul-americano e conquistou o troféu neste domingo, na Praia d'Ulé, em Guarapari. Na grande decisão, Tainá superou a peruana Daniella Rosas com um somatório de 15,50, em uma bateria que colocou frente a frente duas das principais surfistas do continente.


O caminho até a decisão começou com uma disputa entre catarinenses. Na semifinal, Tainá enfrentou Kyany Hyakutake e avançou para a final com um somatório de 11 pontos. Do outro lado da chave, Daniella Rosas eliminou Silvana Lima com 15,50. Curiosamente, na decisão as notas se inverteram, e foi a brasileira quem conseguiu o melhor desempenho para ficar com o título.


"É a minha segunda vez aqui. Eu adoro esse lugar, e realmente essa vitória foi muito especial pra mim. Eu queria muito vencer esse campeonato, estava focada do início até o final, e foi um título especial. Eu bati na trava algumas vezes esse ano, precisava realmente consertar a minha cabeça para sair com essa vitória, e foi isso que eu fiz: acreditei até o final e deu tudo certo. Estou amarradona", disse Tainá


Tainá Hinckel é campeã do QS 4000 da WSL em Guarapari
Joao Vitor Moreira

Crescimento do surfe feminino


Para Tainá, o crescimento do nível do surfe feminino torna a conquista ainda mais significativa. A catarinense ressaltou o alto rendimento das atletas da competição, como a nova geração está despontando no esporte e tem ganhado ainda mais destaque na cena sul-americana e mundial.


"E nível está cada vez melhor. Tanto das brasileiras, da América do Sul, do mundo todo... O surfe está evoluindo muito e eu fico muito feliz em fazer parte dessa geração que tá evoluindo nesse surf, mostrando pro mundo o que nós mulheres somos capazes de fazer também dentro d'água. isso eleva cada vez mais o meu nível também, e engrandece a minha vitória com certeza", enfatizou Tainá.


Tainá Hinckel é campeã do QS 4000 da WSL em Guarapari
Joao Vitor Moreira

Jadson André vence no masculino


Na disputa masculina, quem se saiu melhor foi o potiguar Jadson André, se sagrando bicampeão da etapa capixaba. Ele bateu o catarinense Luan Wood na grande decisão do QS 4000 da WSL e, pela segunda vez consecutiva, levantou o troféu em Guarapari.

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