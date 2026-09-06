Vila Velha, Ibiraçu e Transpetro: 24 mil vagas em concursos e seleções

A semana é mais curta por conta do feriado, mas cheia de oportunidades em concursos públicos e processos seletivos por todo o país. São mais de 24 mil vagas distribuídas em 204 editais. Há postos efetivos e temporários destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 37 mil mensais.





As oportunidades visam selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.





A Prefeitura de Vila Velha lançou edital de abertura de seleção temporária para cargos da área da Saúde. As chances são para médico, cirurgião-dentista, técnico em enfermagem e enfermeiro do trabalho. A remuneração pode chegar a R$ 14.210,00, e os interessados podem se inscrever até 10 de setembro.