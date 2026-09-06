Vila Velha, Ibiraçu e Transpetro: 24 mil vagas em concursos e seleções

A semana é mais curta por conta do feriado, mas cheia de oportunidades em concursos públicos e processos seletivos por todo o país. São mais de 24 mil vagas distribuídas em 204 editais. Há postos efetivos e temporários destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 37 mil mensais.
As oportunidades visam selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.
A Prefeitura de Vila Velha lançou edital de abertura de seleção temporária para cargos da área da Saúde. As chances são para médico, cirurgião-dentista, técnico em enfermagem e enfermeiro do trabalho. A remuneração pode chegar a R$ 14.210,00, e os interessados podem se inscrever até 10 de setembro.
Em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, o processo seletivo tem como objetivo contratar professores para atuação em escolas de tempo integral da rede municipal de ensino. O salário é de R$ 5.857,00 para jornada de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas de 11 a 21 de setembro.
O Consórcio Público da Região Polinorte do Espírito Santo (CIM Polinorte) publicou edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva em funções de níveis médio, técnico e superior. Os ganhos podem ultrapassar R$ 4.800,00 mensais. O atendimento aos candidatos ocorre nos dias 15 e 16 de setembro.
O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo (CRF-ES) está com inscrições abertas para certame que visa preencher uma vaga imediata e formar cadastro de reserva para o cargo de advogado. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 3.000,00, além de benefícios. As inscrições seguem abertas até o dia 5 de outubro de 2026.
A Transpetro divulgou quatro editais para concurso público com 281 vagas imediatas e 3.890 para formação de cadastro de reserva. As chances são para os quadros de Terra e Mar, com ganhos que podem chegar a R$ 15.000,00, dependendo do cargo. As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro.
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