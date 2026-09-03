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Grande Vitória

Feriado de 7 de setembro: veja o que funciona e o que fecha

Confira os horários de funcionamento de shoppings, lojas, supermercados e outros estabelecimentos da Grande Vitória na próxima segunda-feira (7)

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 17:01

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

03 set 2026 às 17:01
Compras no supermercado
Pixabay

Quem pretende fazer compras, ir ao shopping ou resolver alguma pendência na segunda-feira (7) deve ficar atento aos horários de funcionamento. Veja o que abre e o que fecha na Grande Vitória durante o feriado da Independência do Brasil. 

Tabela de Supermercados
Supermercados
Perim Todas as lojas das 8h às 18h
Extrabom, Extraplus e Atacado Vem As lojas funcionam das 8h às 18h, com exceção das unidades Extracenter Guarapari (8h às 20h), Praia do Morro (7h às 20h), Plaza (8h às 19h), Boulevard Shopping (9h às 21h). Já as lojas de Colatina e São Silvano estarão fechadas
Sam's Club Das 8h às 18h
Carrefour Das 8h às 18h
Atacadão Das 8h às 18h
Carone Das 8h às 18h
Sempre Tem As lojas funcionam das 8h às 18h, com exceção da unidade de Jardim Limoeiro, que opera das 7h às 18h. Já a loja de Linhares permanecerá fechada
BH As lojas funcionam até as 18h, exceto em Linhares e Colatina, onde as unidades ficarão fechadas
Tabela de Shoppings
Shoppings
Shopping Vitória
Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Alguns estabelecimentos podem abrir às 11h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h.
Shopping Praia da Costa
Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h, com alguns estabelecimentos podendo abrir às 13h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h. Os restaurantes podem estender o funcionamento, conforme demanda.
Shopping Moxuara
Todas as lojas e quiosques abertos das 13h às 21h. Praça de alimentação das 11h às 22h.
Shopping Montserrat
Lojas e quiosques abertos das 12h às 21h. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h
Shopping Mestre Álvaro
Lojas e quiosques funcionando devem operar entre 12h e 21h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir entre 12h e 13h. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h.
Boulevard Shopping Vila Velha
Lojas e quiosques abertos das 13h às 22h. Praça de alimentação e lazer das 11h às 22h. Academia aberta das 8h às 12h.
Shopping Vila Velha
Todas as lojas funcionando de 14h às 21h. Praça de alimentação aberta entre 11h e 22h
Shopping Norte Sul
Lojas abertas entre 13h e 19h. Praça de alimentação das 11h às 21h.
FECHADOS Bancos e repartições públicas estaduais que não sejam de serviços essenciais estarão fechados
Cinemas

Confira os filmes em cartaz e programação dos cinemas na Agenda HZ.

Polo de Moda da Glória

O polo estará aberto das 9h às 16h.

Vitória

Apenas os serviços essenciais estarão funcionando no dia. Os moradores podem acionar o Fala Vitória 156, das 8h às 22h, para receberem informações, além do app Vitória Online — disponível em Android e iOS — e o portal da Prefeitura de Vitória.


Defesa Civil: atuará em regime de plantão 24 horas pelo telefone (27) 98125-0986.


Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade.


Prontos-Atendimentos: as unidades de São Pedro e Praia do Suá manterão o plantão 24 horas.


Atenção psicossocial:Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.


Restaurante Popular: funcionará das 11 às 14 horas para almoço e das 18 às 20 horas para o jantar.


Conselho Tutelar: vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488.


Rua de Lazer: em Camburi, funcionará normalmente, das 5 às 13 horas. Já a do Centro será interditada em razão do desfile cívico-militar da Independência.

Vila Velha

Unidades de saúde: os Pronto-Atendimentos (PAs) da Glória e Cobilândia, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia vão atender a população 24 horas por dia.


Defesa Civil: estará em plantão, com registros podendo ser feitos pelos telefones 199 ou 193.


Guarda Municipal: acionamentos sendo realizados pelo telefone 153.


Ouvidoria, fiscalização ambiental, bem-estar animal e disque-silêncio: atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, no horário das 8 às 18 horas, pelo site ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo aplicativo Vila Velha On — disponível em Android e iOS.


Posturas: equipes em plantão, com denúncias sendo feitas pelo (27) 3149-7336.


Serviço Especializado de Abordagem Social: atuando até as 22h, pelo telefone (27) 99281 3444




Casa da Memória e Museu Atelier Homero Massena: das 8h30 às 17h30.
Serra

Saúde: 

  • Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), com atendimento 24 horas.

  • Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas. Informações pelo telefone (27) 98166-1308.

  • Farmácia Central, em Jardim Limoeiro, funcionando das 7h às 19 horas. Informações pelo 3338-9100.

  • Vigilância Sanitária: denúncias pelo telefone 27 98166-1036.


Auxílio Funeral: funcionando das 8h às 20h, pelo telefone (27) 98166-0814.


Conselho Tutelar: funcionando em regime de plantão, pelo telefone (27) 98166-0515.


Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP: funcionando das 7h às 18h, pelo telefone (27) 98166-0161.

Abordagem Social: das 8h às 20h, pelo telefone (27) 98166-0494.

Disque-silêncio: operando das 16h às 2h, pelo (27) 99951-2321.


Fiscalização de posturas: das 16h às 2h, pelo telefone (27) 99517-9126.

Departamento de Operação de Trânsito: com agentes trabalhando normalmente nas ruas. Acionamentos pelo 3252-3711, das 7 às 21h.
Defesa Civil: com atendimento emergencial 24 horas. Acionamentos pelos telefones (27) 99938-9500 e 199.

Guarda Municipal: agentes trabalhando normalmente.

Salvamar: guarda-vidas trabalhando normalmente.
Cariacica

As repartições públicas administrativas não estarão operando na segunda-feira (7). Somente os serviços essenciais funcionarão.


Saúde
  • PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil): com funcionamento 24 horas.

  • PA de Bela Vista: 7h às 17 horas.

  • PA de Nova Rosa da Penha I: 7h às 17 horas.

  • PA de Flexal: atendimento com clínico geral de segunda a domingo 24 horas. atendimento com pediatra de segunda a domingo das 7 às 19 horas.

Necrópole
Horário de atendimento: 7h às 18 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 3354-5415.

Cemitérios
Funcionamento das 7h às 17 horas.

Conselho Tutelar
Regime de plantão 24 horas, pelos telefones (27) 99945-6962, (27) 99945-6172, (27) 99580-9529 e (27) 99933-9170.

Defesa Civil
Regime de plantão pelo telefone 27 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas).

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