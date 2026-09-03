Feriado de 7 de setembro: veja o que funciona e o que fecha

Apenas os serviços essenciais estarão funcionando no dia. Os moradores podem acionar o Fala Vitória 156, das 8h às 22h, para receberem informações, além do app Vitória Online — disponível em Android e iOS — e o portal da Prefeitura de Vitória.





Defesa Civil: atuará em regime de plantão 24 horas pelo telefone (27) 98125-0986.





Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade.





Prontos-Atendimentos: as unidades de São Pedro e Praia do Suá manterão o plantão 24 horas.





Atenção psicossocial: o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.





Restaurante Popular: funcionará das 11 às 14 horas para almoço e das 18 às 20 horas para o jantar.





Conselho Tutelar: vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488.





Rua de Lazer: em Camburi, funcionará normalmente, das 5 às 13 horas. Já a do Centro será interditada em razão do desfile cívico-militar da Independência.