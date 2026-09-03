ES fecha 2º trimestre com PIB de R$ 72 bilhões, maior valor da história

O Espírito Santo encerrou o segundo trimestre de 2026 com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 72,1 bilhões, o maior valor registrado em um único trimestre na série histórica do Estado. O resultado faz parte do levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), divulgado nesta quinta-feira (3), que também aponta crescimento de 4,8% da economia capixaba no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período de 2025.





Considerando os quatro últimos trimestres, o PIB do Espírito Santo chegou ao valor acumulado de R$ 259,2 bilhões. O desempenho da economia estadual também ficou acima do registrado pelo Brasil nas quatro bases de comparação analisadas pelo IJSN.





Na comparação com o primeiro trimestre de 2026, já descontados os efeitos sazonais, a economia capixaba avançou 1,9%. No mesmo período, a economia brasileira cresceu 0,5%. Na comparação entre o segundo trimestre de 2026 e o mesmo trimestre do ano passado, a alta do Espírito Santo foi de 4,7%, contra 2% no país.





O principal destaque do resultado foi a indústria. No acumulado do primeiro semestre, o setor registrou expansão de 10,9%, enquanto os serviços avançaram 2,9%. A agropecuária teve retração de 0,4% no período.





O desempenho industrial foi puxado principalmente pela indústria extrativa, que cresceu 32% no segundo trimestre. Dentro desse segmento, a produção de petróleo avançou 46,3%, enquanto a de gás natural teve alta de 98,4%. Também houve crescimento na produção de pelotas de minério de ferro da Vale, de 28%, e da Samarco, de 8%.





A indústria de transformação, por outro lado, recuou 2,8% no trimestre, com quedas de 9,7% na produção de alimentos e de 6,9% no segmento de





Nos serviços, alguns dos destaques foram o comércio varejista ampliado, com crescimento de 5,8%, os serviços prestados às famílias, com alta de 5,6%, e o segmento de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio, que cresceu 0,5%.





Na avaliação do secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, o desempenho reforça a estratégia de tornar o Espírito Santo mais atrativo para novos investimentos. Segundo ele, o Estado passou a ser considerado por empresas que anteriormente não tinham o mercado capixaba como primeira opção.