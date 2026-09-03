Servidores de Vitória recebem pagamento em novo banco a partir de setembro

Os servidores da Prefeitura de Vitória passam a receber os salários pelo Santander a partir deste mês de setembro. O banco pagou R$ 46 milhões para assumir a folha do município e iniciou o processo de abertura das contas dos funcionários.

Com a operação, a instituição espera ultrapassar a marca de 100 mil clientes no Espírito Santo.





A aquisição da folha também integra os planos de expansão do banco no mercado capixaba. Em entrevista, o vice-presidente de Varejo do Santander, Ede Viani, afirmou que o desempenho econômico do Estado foi um dos fatores considerados na decisão de ampliar a atuação local.





“O Espírito Santo cresce acima da média do Brasil e do Sudeste também. Então, no final do dia, é um Estado exitoso, bem administrado e onde a gente quer seguir expandindo”, destaca.





Além de aumentar a base de clientes, o Santander pretende usar a operação para avançar em outros segmentos e reforçar a presença principalmente em Vitória. Segundo Viani, oportunidades como a aquisição de uma folha desse porte são consideradas estratégicas para ampliar a participação do banco em mercados onde a instituição identifica espaço para crescimento.