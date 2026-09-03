Família não é empresa: o fim da manobra que encareceu os planos de saúde

Você provavelmente conhece alguém — ou vive isso na própria pele — que precisou abrir um CNPJ ou criar uma microempresa para conseguir contratar um plano de saúde para a sua família. Ao longo dos últimos anos, as operadoras praticamente deixaram de vender planos individuais e familiares no mercado.

A razão por trás disso é simples: nos convênios individuais, os reajustes anuais têm um limite máximo obrigatório fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Já nos planos empresariais, as operadoras contam com ampla liberdade para aplicar aumentos expressivos, livres dessa trava do governo.

Foi dessa maneira que se consolidou a armadilha do chamado "falso coletivo". Milhares de famílias foram empurradas para contratos desse modelo acreditando estarem seguras, mas passaram a conviver, ano após ano, com aumentos abusivos de 20%, 35% ou até 50%. Um conta que, previsivelmente, logo se torna impagável para o orçamento doméstico.