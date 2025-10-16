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Clube Pet CBN

Entenda como funciona planos de saúde para pets

Acompanhe o comentário da veterinária Tatiana Sachi

Publicado em 16 de Outubro de 2025 às 17:55

Publicado em 

16 out 2025 às 17:55
Ciência e animais / Medicina veterinária
Ciência e animais / Medicina veterinária Crédito: Gorodenkoff/Shutterstock
Clube Pet CBN - 16-10-25
Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi, a pedido dos ouvintes, explica o que é e como funciona um plano de saúde para os pets. Ouça a conversa completa!

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