Fim da escala 6x1 será tema de encontro de auditores-fiscais do trabalho no ES

Os participantes vão abordar os reflexos da redução da jornada sobre a rotina dos trabalhadores, a organização das escalas, a produtividade e os custos operacionais das empresas. Outro ponto em pauta serão os desafios enfrentados por setores de atendimento contínuo, como comércio, saúde, transporte e hotelaria.





O delegado sindical do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho (Sinait) no Espírito Santo e presidente do 42º ENAFIT, Roberto Leão, destaca que o evento ocorre em um momento em que o mercado passa por transformações profundas.





“A tecnologia está mudando profissões e formas de contratação, enquanto questões históricas, como o trabalho infantil, a precarização, os acidentes e as violações de direitos, continuam exigindo atenção”, afirma.





O dirigente complementa que o encontro será uma oportunidade para discutir o protagonismo da Auditoria-Fiscal do Trabalho no cumprimento de seu papel de proteção ao trabalho humano, atuando de maneira ativa e propositiva.





Esta é a terceira vez que a capital capixaba sedia o Encontro Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho, considerado o maior e mais importante evento da categoria no país.





Durante o encontro, também serão debatidos os impactos da inteligência artificial no emprego, a regulamentação do trabalho por aplicativos, a saúde do trabalhador e as ações de combate ao trabalho infantil.