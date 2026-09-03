AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Fim da escala 6x1 será tema de encontro de auditores-fiscais do trabalho no ES
Meercado de trabalho

Fim da escala 6x1 será tema de encontro de auditores-fiscais do trabalho no ES

Evento será realizado de 13 a 18 de setembro, no Centro de Convenções de Vitória

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 09:54

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 set 2026 às 09:54
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 será um dos temas em destaque no 42º Encontro Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho (ENAFIT), que será realizado de 13 a 18 de setembro, em Vitória.


O texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal na última quarta-feira (2) e segue para votação em plenário.


O evento terá como sede o Centro de Convenções de Vitória, na capital.

De acordo com a proposta, a jornada máxima semanal de trabalho no país deve ser reduzida de 44 para 40 horas. Caso seja aprovada, a transição será feita em etapas, com a garantia de dois dias de descanso e sem redução salarial.


Conforme a programação, no dia 15 de setembro, o assunto será debatido no painel “Temas Atuais do Direito do Trabalho”, com a participação da coordenadora-geral de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Rafaele Rodrigues Mascarenhas, e do auditor-fiscal do Trabalho no Espírito Santo, Antônio Zoti.

Os participantes vão abordar os reflexos da redução da jornada sobre a rotina dos trabalhadores, a organização das escalas, a produtividade e os custos operacionais das empresas. Outro ponto em pauta serão os desafios enfrentados por setores de atendimento contínuo, como comércio, saúde, transporte e hotelaria.


O delegado sindical do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho (Sinait) no Espírito Santo e presidente do 42º ENAFIT, Roberto Leão, destaca que o evento ocorre em um momento em que o mercado passa por transformações profundas.


“A tecnologia está mudando profissões e formas de contratação, enquanto questões históricas, como o trabalho infantil, a precarização, os acidentes e as violações de direitos, continuam exigindo atenção”, afirma.


O dirigente complementa que o encontro será uma oportunidade para discutir o protagonismo da Auditoria-Fiscal do Trabalho no cumprimento de seu papel de proteção ao trabalho humano, atuando de maneira ativa e propositiva.


Esta é a terceira vez que a capital capixaba sedia o Encontro Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho, considerado o maior e mais importante evento da categoria no país. 


Durante o encontro, também serão debatidos os impactos da inteligência artificial no emprego, a regulamentação do trabalho por aplicativos, a saúde do trabalhador e as ações de combate ao trabalho infantil.

SERVIÇO

42º Encontro Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho (ENAFIT)
  • Quando: 13 a 18 de setembro
  • Onde: Centro de Convenções de Vitória
  • Inscrições e programação completa: enafit.com.br 

Leia Mais Sobre Escala 6x1

Veja como votaram senadores do ES na PEC pelo fim da escala 6x1 em sessão na CCJ

Fim da escala 6x1 é aprovado em comissão e avança no Senado

Comércio do ES pede que fim da escala 6x1 não seja votada antes das eleições

Fim da escala 6x1, reforma tributária e o futuro das empresas

Fim da escala 6x1 exige aumento de produtividade para ser sustentável

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mercado de trabalho escala 6x1 Auditoria tá no Lucro - Direitos Trabalhistas Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Grupo LAF Brasil Veículos Elétricos tem chance de trabalho com carteira assinada
Importadora de bicicleta elétrica abre vagas de emprego no ES
Imagem de destaque
Passagem do Transcol pode ser paga por QR Code no celular; veja como
Para facilitar a locomoção de fiéis na ida e volta da Festa da Penha, a Ceturb-ES disponibilizou mais linhas de ônibus e estendeu o horário de funcionamento do aquaviário
Transcol e Aquaviário terão horários extras para shows do aniversário de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados