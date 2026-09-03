Lula e Janja recebem ator Leonardo Di Caprio no Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua mulher, a primeira-dama Janja Lula da Silva, recebem nesta quarta-feira (2) o ator norte-americano Leonardo Di Caprio no Palácio do Planalto. O compromisso está marcado para 12h30.

A recepção apareceu primeiro na agenda que Janja divulga nas redes sociais e, depois, foi incorporada também pela de Lula.

De acordo com a agenda divulgada pela primeira-dama, a conversa também terá participação de representantes da ONG estrangeira Re, com a qual o próprio DiCaprio tem ligação. A organização defende a conservação da natureza como forma de combater as mudanças climáticas.

A atuação do ator na pauta ambiental ganhou destaque especialmente em 2019, quando DiCaprio e a Earth Alliance lançaram iniciativas de financiamento para a proteção de áreas ameaçadas. Entre elas estavam o Fundo para a Floresta Amazônica, voltado ao combate aos incêndios na floresta amazônica brasileira, o Fundo para Incêndios Florestais na Austrália, criado em resposta aos incêndios que atingiram o país, e o Fundo Virunga, em apoio ao Parque Nacional de Virunga, na República Democrática do Congo.

Naquele mesmo período, DiCaprio rebateu acusações feitas pelo então presidente Jair Bolsonaro sobre sua atuação em relação aos incêndios na Amazônia. "O futuro desses ecossistemas insubstituíveis está em jogo e tenho orgulho de fazer parte dos grupos que os protegem", afirmou o ator.

DiCaprio também já declarou apoio a ativistas ambientais, como a sueca Greta Thunberg, a quem chamou de "líder de nosso tempo". Os dois chegaram a se encontrar na Califórnia, nos Estados Unidos.

Lula tem dado destaque à pauta ambiental em seus discursos nos últimos anos. Como presidente, costuma destacar a redução nos números de desmatamento obtida em seu atual governo.