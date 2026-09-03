Ariana Grande se emociona e chora em último show antes de pausa

A despedida da turnê "Eternal Sunshine" foi marcada por lágrimas para Ariana Grande.

Aos 33 anos, a cantora se emocionou durante o último show da série de apresentações, realizado na noite desta terça-feira (1º), na O2 Arena, em Londres, ao falar sobre o carinho recebido do público ao longo dos meses de estrada.

Diante dos fãs, Ariana tentou controlar a emoção antes de agradecer pela experiência. "Esta foi uma das experiências mais lindas e extraordinárias da minha vida, e só quero expressar minha gratidão sem cair no choro completamente", afirmou a cantora, que apareceu visivelmente emocionada em um vídeo registrado durante a apresentação.

A artista continuou falando sobre o significado daquele momento e disse que pretende levar as lembranças da turnê consigo. "Mas, de verdade, obrigada do fundo do meu coração. Foi tão especial, e vou guardar essa experiência com muito carinho para sempre", declarou.

Ariana destacou o empenho dos fãs durante os shows e citou as diferentes formas de demonstração de carinho que recebeu ao longo da turnê, como mensagens, fantasias, figurinos e maquiagens inspiradas na artista.

"Tenho os melhores fãs de todo o mundo, e sempre tive. Obrigada por todo o esforço para tornar tudo isso tão especial. Todas as mensagens, as fantasias, os figurinos e a maquiagem estão simplesmente lindos", disse.

Antes de encerrar, Ariana voltou a agradecer aos fãs pela companhia durante a jornada. "Amei cada minuto disso com todos vocês e só quero garantir que eu expresse o quanto sou grata. Obrigada, e amo muito vocês", completou.

O encerramento acontece em um momento de mudanças na rotina profissional de Ariana. Depois de finalizar a turnê, a cantora deve entrar em um período de pausa, reduzindo trabalhos e aparições públicas.

A decisão já havia sido anunciada no mês passado por sua equipe. Na ocasião, foi informado que Ariana pretende se afastar da exposição pública depois do fim da série de shows.

"Ariana Grande vai se afastar da exposição pública depois de concluir a turnê", afirmou o comunicado.

Segundo a equipe, a pausa também está relacionada à necessidade de cuidar da saúde diante da pressão provocada pela exposição constante. A cantora tem sido alvo de comentários frequentes sobre sua aparência, especialmente nas redes sociais.