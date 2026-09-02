Cantor David Coelho relata sumiço de violão durante viagem de ônibus do Rio para Vitória

Prestes a se apresentar em Vitória, o cantor carioca David Coelho relatou que seu violão desapareceu durante uma viagem de ônibus entre o Rio de Janeiro e a capital capixaba. O músico viajou pela Viação Águia Branca na noite de terça-feira (1º) e chegou ao Espírito Santo para apresentar o espetáculo “David Coelho Em: Tudo Vira MPB”, nesta quarta-feira (2), na Casa de Cultura Sônia Cabral.
Segundo o cantor, o violão, um Taylor 114ce, desapareceu no momento em que as bagagens eram retiradas do compartimento do ônibus. Em uma publicação nas redes sociais, David afirmou que um funcionário da empresa teria liberado o instrumento para uma pessoa que, segundo ele, não seria a dona da bagagem.
Para relatar o caso, o artista publicou imagens com informações da viagem, o comprovante de identificação da bagagem e o formulário de extravio registrado junto à empresa.
Procurada pela reportagem, a Viação Águia Branca confirmou o desaparecimento do instrumento, mas classificou o caso como extravio. Em nota, a empresa afirmou que o violão desapareceu durante a retirada das bagagens do porta-malas do ônibus.
“A Viação Águia Branca lamenta profundamente o incidente ocorrido na noite de terça-feira (01), na linha Rio de Janeiro (RJ) x Vitória (ES). O violão de um passageiro, no momento de retirada das bagagens do porta-malas do ônibus, foi extraviado. Após ser notificada pelo cliente, a companhia seguiu o protocolo de atendimento, com o reembolso do item perdido”, informou a empresa.
Ainda de acordo com a Águia Branca, o cantor recebeu um novo violão com as mesmas características do instrumento que desapareceu.
Apesar do ocorrido, David confirmou que o show desta quarta-feira (2), em Vitória, está mantido. O cantor tranquilizou os seguidores e afirmou que o episódio não impediria a realização da apresentação.
“Pra quem está em dúvida se os shows de hoje vão acontecer: claro que vão! Eu jamais deixaria qualquer adversidade atrapalhar nosso momento e/ou prejudicar vocês. Nos vemos logo logo, Vitória”, afirmou o artista nos stories.