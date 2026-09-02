Cantor David Coelho relata sumiço de violão durante viagem de ônibus do Rio para Vitória

Prestes a se apresentar em Vitória, o cantor carioca David Coelho relatou que seu violão desapareceu durante uma viagem de ônibus entre o Rio de Janeiro e a capital capixaba. O músico viajou pela Viação Águia Branca na noite de terça-feira (1º) e chegou ao Espírito Santo para apresentar o espetáculo “David Coelho Em: Tudo Vira MPB”, nesta quarta-feira (2), na Casa de Cultura Sônia Cabral.





Segundo o cantor, o violão, um Taylor 114ce, desapareceu no momento em que as bagagens eram retiradas do compartimento do ônibus. Em uma publicação nas redes sociais, David afirmou que um funcionário da empresa teria liberado o instrumento para uma pessoa que, segundo ele, não seria a dona da bagagem.





Para relatar o caso, o artista publicou imagens com informações da viagem, o comprovante de identificação da bagagem e o formulário de extravio registrado junto à empresa.