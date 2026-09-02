Zé Geraldo, Thácio e Carreiro & Capataz comandam shows gratuitos em Muniz Freire

Muniz Freire, na Região do Caparaó, vai se transformar em ponto de encontro da música caipira entre os dias 4 e 6 de setembro. A cidade recebe a oitava edição do Fest Viola Muniz – Festival Nacional de Viola de Muniz Freire, com três dias de programação gratuita na Praça Divino Espírito Santo.





Entre os destaques estão nomes conhecidos da música brasileira, como Carreiro & Capataz, Thácio e Zé Geraldo, além de artistas capixabas, violeiros convidados, apresentações culturais e atividades voltadas à formação musical.