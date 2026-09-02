Zé Geraldo, Thácio e Carreiro & Capataz comandam shows gratuitos em Muniz Freire

Muniz Freire, na Região do Caparaó, vai se transformar em ponto de encontro da música caipira entre os dias 4 e 6 de setembro. A cidade recebe a oitava edição do Fest Viola Muniz – Festival Nacional de Viola de Muniz Freire, com três dias de programação gratuita na Praça Divino Espírito Santo.
Entre os destaques estão nomes conhecidos da música brasileira, como Carreiro & Capataz, Thácio e Zé Geraldo, além de artistas capixabas, violeiros convidados, apresentações culturais e atividades voltadas à formação musical.
Um dos principais momentos do festival é o Concurso Nacional de Música Caipira, que recebe violeiros, duplas, compositores e cantores de diferentes estados.
Os participantes passam por uma etapa de pré-seleção antes das apresentações presenciais em Muniz Freire. Segundo a organização, a iniciativa também contribui para revelar novos artistas e ampliar a circulação da música caipira.
Além da programação cultural, o festival movimenta a economia local ao atrair visitantes de municípios capixabas, da região do Caparaó, de Minas Gerais e de outros estados.
SEXTA-FEIRA (4)
No Auditório do Sicoob:
- Workshop e mentoria “Viola Brasileira”, com Arnaldo Freitas
Na Praça Divino Espírito Santo:
- Banda Lyra Munizfreirense
- Arnaldo Freitas
- Otavio e Eduardo
- Carreiro & Capataz
- Sol Maior
SÁBADO (5)
A partir do meio-dia, no palco secundário:
- Folia de Reis
- Everton e Daniel
- Irmãos Brambilla
- José Junior e Gabriel
- Wesley e Tiago
- Viola Dourada
No palco principal:
- Grupo Viola Capixaba
- Concurso Nacional de Música Caipira
- Thácio
- Cristiano Costa
DOMINGO (6)
No palco secundário:
- Antonny Carlos e Renato
- Wal Barcellos e Muniff
- João Paulo e Munniz
- Bruce Figueiredo
- Luziene
- Jean da Viola
- Maria Fernanda do Forró
- União Sertaneja
- Sorteio beneficente
No palco principal:
- Tiel e Eloy
- Zé Geraldo
- Michele Freire
O Fest Viola Muniz surgiu a partir da experiência do violeiro Marcelo Favoreto em festivais de viola realizados pelo Espírito Santo. A primeira edição aconteceu em 2018, com apoio da Prefeitura de Muniz Freire.
Com o crescimento do projeto, foi criada a Associação do Festival de Viola de Muniz Freire (AFEVI-MF), responsável pela realização do evento.
Durante a pandemia, a associação também passou a produzir conteúdos audiovisuais, como documentários e videoclipes com artistas locais.
8º Fest Viola Muniz
Quando: 4 a 6 de setembro
Onde: Praça Divino Espírito Santo, Muniz Freire
Entrada: gratuita