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Gratuito

Zé Geraldo, Thácio e Carreiro & Capataz comandam shows gratuitos em Muniz Freire

Evento chega à oitava edição com programação que valoriza a viola e reúne artistas de diferentes regiões do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 15:13

O cantor Zé Geraldo comanda festa gratuita em Muniz Freire Bruno Santos/ Folha Press

Muniz Freire, na Região do Caparaó, vai se transformar em ponto de encontro da música caipira entre os dias 4 e 6 de setembro. A cidade recebe a oitava edição do Fest Viola Muniz – Festival Nacional de Viola de Muniz Freire, com três dias de programação gratuita na Praça Divino Espírito Santo.


Entre os destaques estão nomes conhecidos da música brasileira, como Carreiro & Capataz, Thácio e Zé Geraldo, além de artistas capixabas, violeiros convidados, apresentações culturais e atividades voltadas à formação musical. 

Concurso reune violeiros de todo o país

Um dos principais momentos do festival é o Concurso Nacional de Música Caipira, que recebe violeiros, duplas, compositores e cantores de diferentes estados.


Os participantes passam por uma etapa de pré-seleção antes das apresentações presenciais em Muniz Freire. Segundo a organização, a iniciativa também contribui para revelar novos artistas e ampliar a circulação da música caipira.


Além da programação cultural, o festival movimenta a economia local ao atrair visitantes de municípios capixabas, da região do Caparaó, de Minas Gerais e de outros estados.

Dupla Carreiro e Capataz
Dupla Carreiro e Capataz Danilo Augusto / Reprodução Instagram @carreiroecapataz
Programação

SEXTA-FEIRA (4)

No Auditório do Sicoob:

  • Workshop e mentoria “Viola Brasileira”, com Arnaldo Freitas


Na Praça Divino Espírito Santo:

  • Banda Lyra Munizfreirense
  • Arnaldo Freitas
  • Otavio e Eduardo
  • Carreiro & Capataz
  • Sol Maior


SÁBADO (5)


A partir do meio-dia, no palco secundário:

  • Folia de Reis
  • Everton e Daniel
  • Irmãos Brambilla
  • José Junior e Gabriel
  • Wesley e Tiago
  • Viola Dourada


No palco principal:

  • Grupo Viola Capixaba
  • Concurso Nacional de Música Caipira
  • Thácio
  • Cristiano Costa


DOMINGO (6)


No palco secundário:

  • Antonny Carlos e Renato
  • Wal Barcellos e Muniff
  • João Paulo e Munniz
  • Bruce Figueiredo
  • Luziene
  • Jean da Viola
  • Maria Fernanda do Forró
  • União Sertaneja
  • Sorteio beneficente


No palco principal:

  • Tiel e Eloy
  • Zé Geraldo
  • Michele Freire

Festival que nasceu em 2018

O Fest Viola Muniz surgiu a partir da experiência do violeiro Marcelo Favoreto em festivais de viola realizados pelo Espírito Santo. A primeira edição aconteceu em 2018, com apoio da Prefeitura de Muniz Freire.


Com o crescimento do projeto, foi criada a Associação do Festival de Viola de Muniz Freire (AFEVI-MF), responsável pela realização do evento.


Durante a pandemia, a associação também passou a produzir conteúdos audiovisuais, como documentários e videoclipes com artistas locais.

Serviço

8º Fest Viola Muniz
Quando: 4 a 6 de setembro
Onde: Praça Divino Espírito Santo, Muniz Freire
Entrada: gratuita

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