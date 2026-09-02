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Festa e Festival das Raízes, em Santa Leopoldina

Gabriel Gava, desfile de tratores e shows agitam festa em Santa Leopoldina

Evento gratuito reúne shows, desfile de tratores, apresentações culturais e exposição neste fim de semana
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 10:14

Cantor Gabriel Gava
Cantor Gabriel Gava Instagram/@gabrielgava

Santa Leopoldina recebe, nesta sexta-feira (4), sábado (5) e domingo (6), a Festa e Festival das Raízes. A programação celebra a produção agrícola e a cultura do município, com shows, apresentações culturais, desfile de tratores e exposição. Entre as atrações nacionais estão os cantores Gabriel Gava e Thaynara Alves. A entrada é gratuita.


A programação começa na sexta-feira (4), com a abertura oficial do evento, seguida pelos shows de Isys Narlla, Emerson Tesch e Banda e Luiz Paulo Forrozão.


No sábado (5), sobem ao palco Os Carreteiros, Thaynara Alves e Cristian Sullivan.

O encerramento acontece no domingo (6), com desfile de tratores, apresentações culturais e shows de Kadu Vieira, Gabriel Gava e Alma di Vanera.


Além da programação musical, a festa destaca a força da agricultura de Santa Leopoldina. O município capixaba é considerado o maior produtor de gengibre do Brasil e também se destaca pelo cultivo de batata-doce, inhame e açafrão.


A Festa e Festival das Raízes será realizada no Pátio de Festas, localizado atrás do Ginásio de Esportes. 

Confira abaixo a programação completa:

Sexta-feira - 04/09

18h - Abertura Exposição de Raízes e Produtos Agrícolas

18h30 - Abertura Oficial

19h30 - Show com Isys Narlla

21h - Show com Emerson Tesch e Banda

22h30 - Show com Luiz Paulo Forrozão


Sábado - 05/09

18h30 - Abertura Exposição de Raízes

19h - Show com Os Carreteiros

20h30 - Show com nacional Thaynara Alves

22h - Show com Cristian Sullivan


Domingo - 06/09

08h - II Desfile de Tratores

10h - Abertura Exposição de Raízes

10h - Apresentações Culturais

18h - Show com Kadu Vieria

19h30 - Show nacional com Gabriel Gava

21h - Show com Alma di Vanera

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