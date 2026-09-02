Gabriel Gava, desfile de tratores e shows agitam festa em Santa Leopoldina

Santa Leopoldina recebe, nesta sexta-feira (4), sábado (5) e domingo (6), a Festa e Festival das Raízes. A programação celebra a produção agrícola e a cultura do município, com shows, apresentações culturais, desfile de tratores e exposição. Entre as atrações nacionais estão os cantores Gabriel Gava e Thaynara Alves. A entrada é gratuita.
A programação começa na sexta-feira (4), com a abertura oficial do evento, seguida pelos shows de Isys Narlla, Emerson Tesch e Banda e Luiz Paulo Forrozão.
No sábado (5), sobem ao palco Os Carreteiros, Thaynara Alves e Cristian Sullivan.
O encerramento acontece no domingo (6), com desfile de tratores, apresentações culturais e shows de Kadu Vieira, Gabriel Gava e Alma di Vanera.
Além da programação musical, a festa destaca a força da agricultura de Santa Leopoldina. O município capixaba é considerado o maior produtor de gengibre do Brasil e também se destaca pelo cultivo de batata-doce, inhame e açafrão.
A Festa e Festival das Raízes será realizada no Pátio de Festas, localizado atrás do Ginásio de Esportes.
Sexta-feira - 04/09
18h - Abertura Exposição de Raízes e Produtos Agrícolas
18h30 - Abertura Oficial
19h30 - Show com Isys Narlla
21h - Show com Emerson Tesch e Banda
22h30 - Show com Luiz Paulo Forrozão
Sábado - 05/09
18h30 - Abertura Exposição de Raízes
19h - Show com Os Carreteiros
20h30 - Show com nacional Thaynara Alves
22h - Show com Cristian Sullivan
Domingo - 06/09
08h - II Desfile de Tratores
10h - Abertura Exposição de Raízes
10h - Apresentações Culturais
18h - Show com Kadu Vieria
19h30 - Show nacional com Gabriel Gava
21h - Show com Alma di Vanera