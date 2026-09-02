Gabriel Gava, desfile de tratores e shows agitam festa em Santa Leopoldina

Santa Leopoldina recebe, nesta sexta-feira (4), sábado (5) e domingo (6), a Festa e Festival das Raízes. A programação celebra a produção agrícola e a cultura do município, com shows, apresentações culturais, desfile de tratores e exposição. Entre as atrações nacionais estão os cantores Gabriel Gava e Thaynara Alves. A entrada é gratuita.





A programação começa na sexta-feira (4), com a abertura oficial do evento, seguida pelos shows de Isys Narlla, Emerson Tesch e Banda e Luiz Paulo Forrozão.





No sábado (5), sobem ao palco Os Carreteiros, Thaynara Alves e Cristian Sullivan.

O encerramento acontece no domingo (6), com desfile de tratores, apresentações culturais e shows de Kadu Vieira, Gabriel Gava e Alma di Vanera.





Além da programação musical, a festa destaca a força da agricultura de Santa Leopoldina. O município capixaba é considerado o maior produtor de gengibre do Brasil e também se destaca pelo cultivo de batata-doce, inhame e açafrão.





A Festa e Festival das Raízes será realizada no Pátio de Festas, localizado atrás do Ginásio de Esportes.