Escândalo das mensagens entre Vorcaro e Moraes dá gás às candidaturas de direita ao Senado e desinfla 'pauta positiva de Lula', diz analista

Segundo o analista, a frustração dentro do governo pode ser ainda maior porque, diante da revelação das mensagens entre Moraes e Vorcaro, ficou ofuscada a reportagem da revista Piauí que chegou às bancas na terça (1º/09) e afirma que os repasses do banqueiro para o filme Dark Horse foram ainda maiores do que o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) havia admitido.