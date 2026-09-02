Intercâmbio na Espanha cresce 16% e estudantes descobrem novos destinos

Na comparação entre janeiro e julho de 2026 e o mesmo período de 2025, a procura pelo destino registrou crescimento de 16% no número de estudantes. Atualmente, a Espanha representa cerca de 3% das vendas de programas de idiomas analisadas, ocupa a 7ª posição entre os destinos procurados pelos estudantes da empresa e é o principal destino de idiomas cuja língua principal não é o inglês nesse levantamento.