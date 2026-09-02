Polícia evita ataque e prende “Sete Vidas” com fuzil e submetralhadoras em Vitória

A prisão foi realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com apoio da Polícia Militar. As investigações chegaram até o homem após a polícia receber informações sobre um possível ataque contra uma área dominada pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção rival do TCP.





De acordo com o chefe do Denarc, delegado Ricardo Almeida, o suspeito veio do Rio de Janeiro, onde já teria ligação com o TCP. Segundo o delegado, ele chegou a gerenciar o tráfico de drogas para os irmãos Vera, incluindo a região do bairro Santos Dumont, em Vitória.





Ricardo Almeida afirmou que o apelido “Sete Vidas” estava marcado em uma das armas apreendidas durante a ação.





“Nessa ação, a gente conseguiu tirar esse armamento das ruas. É uma ação importante para evitar o ataque. Nesses ataques, em razão do poderio bélico que estão usando, poderia até atingir um inocente”, afirmou.