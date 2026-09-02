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Trânsito

Três acidentes deixam quatro feridos e interditam rodovias no Sul do ES

Ocorrências foram registradas em Itapemirim, Ibatiba e Atílio Vivácqua entre a noite de terça (1º) e a manhã desta quarta-feira (2)

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 10:51

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

02 set 2026 às 10:51
Acidente entre carretas e carro interdita BR 101 em Itapemirim
Acidente entre carretas e carro interdita BR 101 em Itapemirim Leitor A Gazeta

Três acidentes deixaram quatro pessoas feridas e provocaram interdições em rodovias no Sul do Espírito Santo entre a noite de terça-feira (1º) e a manhã desta quarta-feira (2). As ocorrências foram registradas em Itapemirim, Ibatiba e Atílio Vivácqua

Carreta bate em dois veículos em Itapemirim

Em Itapemirim, uma carreta colidiu com outra carreta e um carro ao fazer uma curva na BR 101. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (2), no km 412 da rodovia.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher de 67 anos que estava no carro foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim.


A Ecovias Capixaba informou que a vítima sofreu ferimentos de gravidade média. Outros cinco envolvidos saíram ilesos. Após a colisão, a pista ficou totalmente interditada e o tráfego foi liberado às 11h44.

Colisão entre carretas em Atílio Vivácqua
Motorista fica ferido em acidente em Atílio Vivácqua
Motorista fica ferido em acidente em Atílio Vivácqua Leitor A Gazeta

Também na manhã desta quarta-feira, duas carretas colidiram na ES 289, na saída de Atílio Vivácqua. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos motoristas ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A Polícia Militar informou que a vítima foi levada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.


O outro condutor, que saiu ileso, contou aos militares que, ao terminar de fazer uma curva, uma carreta colidiu contra a lateral do veículo e tombou em seguida.

Carreta com abacates tomba em Ibatiba
Caminhão tombou e interditou BR 262 em Ibatiba
Caminhão tombou e interditou BR 262 em Ibatiba Divulgação | PRF

Em Ibatiba, uma carreta que transportava uma carga de abacates tombou na BR 262, na noite de terça-feira (1º). Segundo a PRF, duas pessoas ficaram feridas, com lesões leves.


A rodovia foi totalmente interditada após o acidente e liberada por volta das 23h30. A PRF não divulgou informações sobre a dinâmica da ocorrência.

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