Três acidentes deixam quatro feridos e interditam rodovias no Sul do ES

Em Itapemirim, uma carreta colidiu com outra carreta e um carro ao fazer uma curva na BR 101. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (2), no km 412 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher de 67 anos que estava no carro foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim.

A Ecovias Capixaba informou que a vítima sofreu ferimentos de gravidade média. Outros cinco envolvidos saíram ilesos. Após a colisão, a pista ficou totalmente interditada e o tráfego foi liberado às 11h44.