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SUV

Caoa Chery lança Novo Tiggo 7 com visual renovado e preços a partir de R$ 139.990

Modelo também ganhou motorização recalibrada na versão Sport e um novo cockpit digital integrado de 24,6", além de comprimento e largura ampliados; versão Pro parte de R$ 169.990 até 29 de agosto

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 11:33

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

02 set 2026 às 11:33
Novo Tiggo 7 Sport
O Novo Tiggo 7 Sport chega ao Brasil por R$ 139.990, valor válido até o dia 29 de agosto. Caoa Chery/Divulgação

A Caoa Chery atualizou o Tiggo 7, que ganhou atualizações no visual, interior mais tecnológico e uma nova calibração do motor. O Novo Tiggo 7 Sport chega por R$ 139.990, enquanto a versão Pro parte de R$ 169.990, em condição promocional de lançamento válida por tempo limitado, até 29 de agosto.


O modelo recebeu mudanças significativas no design na dianteira e na traseira, com novos para-choques, faróis, lanternas e rodas de 18” no Sport e 19” no Pro. As dimensões também foram ampliadas para 4.553 mm de comprimento (53 mm a mais) e 1.862 mm de largura (20 mm a mais). O porta-malas passa a oferecer 565 litros.


Na cabine, o destaque é o novo cockpit digital integrado de 24,6”, formado por duas telas de 12,3”, além do novo console central, novo volante multifuncional e novos bancos dianteiros. O modelo também ganha para-brisa Silent Glass, GPS off-line nativo e novas soluções de conforto.


As novas versões Sport e Pro passam a integrar o portfólio ao lado do recém-lançado Tiggo 7 PHEV, ampliando a família de SUVs da montadora chinesa. Atualmente, o Tiggo 7 é o modelo mais vendido da Caoa Chery no Brasil, onde já ultrapassou 110 mil unidades produzidas e comercializadas nacionalmente, segundo a marca.

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Veja como ficou o Novo Tiggo 7 Pro
Veja como ficou o Novo Tiggo 7 Sport
Motorização recalibrada

No Novo Tiggo 7 Sport, o motor turbo foi otimizado para entregar 143 cv de potência e 22,8 kgfm de torque, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 9,92 segundos – 0,71 segundo mais rápido que o modelo anterior. A versão também passa a oferecer ventilação para o banco do motorista.


Já o Novo Tiggo 7 Pro mantém o motor turbo de 180 cv e 28 kgfm, com aceleração de 0 a 100 km/h em 8,27 segundos. A versão acrescenta câmera 540°, sistema de som Sony com 8 alto-falantes, teto solar panorâmico, porta-malas elétrico, ar-condicionado dual zone com proteção N95 e pacote completo ADAS Max Drive.


Toda a linha passa a contar com 7 airbags de série, incluindo o airbag central entre os bancos dianteiros.


*Com informações da Caoa Chery.

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