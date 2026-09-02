Caoa Chery lança Novo Tiggo 7 com visual renovado e preços a partir de R$ 139.990

A Caoa Chery atualizou o Tiggo 7, que ganhou atualizações no visual, interior mais tecnológico e uma nova calibração do motor. O Novo Tiggo 7 Sport chega por R$ 139.990, enquanto a versão Pro parte de R$ 169.990, em condição promocional de lançamento válida por tempo limitado, até 29 de agosto.





O modelo recebeu mudanças significativas no design na dianteira e na traseira, com novos para-choques, faróis, lanternas e rodas de 18” no Sport e 19” no Pro. As dimensões também foram ampliadas para 4.553 mm de comprimento (53 mm a mais) e 1.862 mm de largura (20 mm a mais). O porta-malas passa a oferecer 565 litros.





Na cabine, o destaque é o novo cockpit digital integrado de 24,6”, formado por duas telas de 12,3”, além do novo console central, novo volante multifuncional e novos bancos dianteiros. O modelo também ganha para-brisa Silent Glass, GPS off-line nativo e novas soluções de conforto.





As novas versões Sport e Pro passam a integrar o portfólio ao lado do recém-lançado Tiggo 7 PHEV, ampliando a família de SUVs da montadora chinesa. Atualmente, o Tiggo 7 é o modelo mais vendido da Caoa Chery no Brasil, onde já ultrapassou 110 mil unidades produzidas e comercializadas nacionalmente, segundo a marca.