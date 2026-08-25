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Novidades na gama

Fiat Pulse e Fastback 2027 ganham série especial BlackMotion

Montadora atualiza portfólio de utilitários esportivos com opções inéditas e novos pacotes visual e tecnológico, incluindo versão Smart Drive no coupê

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 16:33

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

25 ago 2026 às 16:33
Fiat Fastback BlackMotion 2027
A série especial BlackMotion agora integra a gama dos dois utilitários entre uma identidade visual com acabamentos escurecidos Fiat/Divulgação

A Fiat anunciou a chegada da linha 2027 do Pulse e do Fastback trazendo novidades na gama, incluindo a série especial BlackMotion para os dois modelos, além da transformação do pacote Smart Drive em uma versão fixa na linha do Fastback. A comercialização das linhas dos dois veículos já iniciou, com exceção da configuração Fastback BlackMotion, que tem seu lançamento no mercado agendado para setembro. Os preços partem de R$ 104.990 para o Pulse e R$ 119.990 para o Fastback. 


A série especial BlackMotion, que agora integra a gama dos dois utilitários entre uma identidade visual com acabamentos escurecidos. No Pulse, a opção é baseada na versão Drive 1.3 AT e adiciona teto preto, rodas de liga leve de 16 polegadas, retrovisores em preto brilhante, logotipos escurecidos e skid plate inferior escuro. 


Já no Fastback, a série é derivada da opção Smart Drive e acrescenta rodas de liga leve de 17 polegadas em preto brilhante, teto bicolor, skid plate dianteiro, logotipos e molduras das saídas de ar em tom escuro.


A gama de motorizações da linha 2027 atende a diferentes propostas técnicas. No Pulse, a oferta começa com o motor Firefly 1.3 flex. Nas opções intermediárias e superiores de Pulse e Fastback entram em cena o propulsor Turbo 200 com tecnologia híbrida-leve MHEV, enquanto as configurações esportivas Abarth utilizam o motor Turbo 270 flex de 185 cv e 270 Nm de torque. 


A unidade Abarth é acompanhada por câmbio automático de seis marchas e permite aceleração de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos nos dois utilitários, atingindo a velocidade máxima de 220 km/h no coupé com etanol.

O que vem no Pulse

A versão de entrada do Pulse compacto é a Drive 1.3 MT, equipada com câmbio manual, rodas de aço de 16 polegadas, central multimídia de 8,4 polegadas, retrovisores elétricos e conjunto óptico dianteiro e traseiro em LED. 


Esta configuração dispõe do opcional Pack Plus, que adiciona rodas de liga leve de 16 polegadas, sensor de estacionamento e câmera de ré. A versão Drive 1.3 AT soma câmbio automático CVT de 7 velocidades simuladas, console central com apoia-braços e o modo Sport.


Subindo na gama, o Pulse Audace T200 MHEV traz motorização híbrida-leve, rodas de liga leve de 16 polegadas, central de 10,1 polegadas, sistema Keyless, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, borboletas no volante para trocas de marcha, banco traseiro bipartido, volante em couro e pacote de assistentes de condução ADAS com frenagem autônoma de emergência e alerta de mudança involuntária de faixa. Opcionalmente, pode receber o Pack Style com teto preto, rodas de 17 polegadas e carregador por indução.


O topo da linha é representado pelo Pulse Abarth, que adiciona ao motor T270 o modo de condução Poison, freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, rodas de liga leve de 18 polegadas, faróis com acendimento automático, sensor de chuva, banco do motorista com ajuste elétrico, teto panorâmico, painel digital de 7 polegadas com layout exclusivo, ar-condicionado digital automático, partida remota e central multimídia de 10,1 polegadas com a plataforma de serviços conectados Connect///Me.

Fichas técnicas: Fiat Pulse 2027
Fiat Pulse Drive 2027
Fiat Pulse Drive na versão manual Fiat/Divulgação

Pulse Drive 1.3 MT

  • Motor Firefly 1.3 Flex

  • Transmissão manual

  • Rodas de aço de 16”

  • Central multimídia de 8,4”

  • Faróis e lanternas em LED

  • Retrovisores elétricos

  • Opcionais: Pack Plus (rodas de liga leve de 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré)

  • Preço: R$ 104.990

Fiat Pulse Drive 2027
Versão automática do Fiat Pulse Drive 2027 Fiat/Divulgação

Pulse Drive 1.3 AT

  • Motor Firefly 1.3 Flex

  • Transmissão automática CVT de 7 velocidades

  • Itens da versão Drive 1.3 MT

  • Console central com apoia-braços

  • Modo Sport

  • Preço: R$ 116.990

Fiat Pulse BlackMotion 2027
Versão BlackMotion estreia na gama do Pulse Fiat/Divulgação

Pulse Série Especial BlackMotion

  • Motor Firefly 1.3 Flex e câmbio automático CVT

  • Teto preto, retrovisores em preto brilhante e logotipos escurecidos

  • Skid plate inferior escuro

  • Rodas de liga leve de 16”

  • Central multimídia de 10,1”

  • Câmera de ré e sensores de estacionamento

  • Sistema Keyless

  • Preço: R$ 120.480

Fiat Pulse Audace 2027
Pulse Audace tem volante em couro Fiat/Divulgação

Pulse Audace T200 MHEV

  • Motor Turbo 200 Híbrido-leve (MHEV)

  • Rodas de liga leve de 16”

  • Central multimídia de 10,1”

  • Sistema Keyless e borboletas no volante (paddle shifters)

  • Volante em couro e banco traseiro bipartido

  • Assistentes ADAS (frenagem autônoma de emergência e alerta de mudança involuntária de faixa)

  • Opcionais: Pack Style (teto preto, rodas de liga leve de 17” e carregador de celular sem fio)

  • Preço: R$ 137.990

Fiat Pulse Abarth 2027
A versão Abarth é a topo da gama do Pulse Fiat/Divulgação

Pulse Abarth

  • Motor Turbo 270 Flex (185 cv / 270 Nm)

  • Transmissão automática de 6 marchas

  • Modo Poison

  • Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold

  • Rodas de liga leve de 18”

  • Conjunto óptico Full LED, acendimento automático dos faróis e sensor de chuva

  • Banco do motorista com ajuste elétrico e teto panorâmico de série

  • Painel de instrumentos digital de 7” com layout Abarth

  • Central multimídia de 10,1” com Connect///Me e carregador por indução

  • Ar-condicionado digital automático, sistema Keyless e partida remota

  • Preço: R$ 163.490

Os diferenciais do Fastback

No Fastback 2027, a versão Turbo 200 traz de série freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, sensor de estacionamento, faróis em LED, rodas de liga leve de 17 polegadas, bancos escurecidos e central multimídia de 8,4 polegadas. 


A novidade da gama é a versão Smart Drive, criada após a aceitação do pacote opcional na linha anterior, que adiciona à configuração de entrada a câmera de ré, maçanetas na cor da carroceria, partida remota, retrovisores em preto brilhante, chave presencial Keyless e carregador de celular por indução.


As configurações intermediárias contam com o conjunto híbrido-leve MHEV. A versão Audace traz revestimento em tecido nas portas dianteiras, rodas diamantadas de 17 polegadas, retrovisor interno fotocrômico, central de 10,1 polegadas, volante em couro, carregador por indução e o pacote ADAS com frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa, tendo como opcional a plataforma Connect///Me.


A versão Impetus MHEV soma acabamentos externos escurecidos, rodas de 18 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro, retrovisores com rebatimento elétrico, teto bicolor, bancos e painel de portas em couro, painel digital, comutação automática de farol e assistente de farol alto. 


Ela oferece o opcional Pack Connect///Me com sensor de ponto cego e o pacote Sunroof, que inclui teto solar panorâmico, faróis de neblina em LED e detalhes na cor da carroceria. Por fim, o Fastback Abarth traz o motor T270, teto solar panorâmico com abertura elétrica da cortina, ar-condicionado automático digital, central de 10,1 polegadas com Connect///Me e pacote ADAS reforçado com monitoramento de ponto cego.

Fichas técnicas: Fiat Fastback 2027
Fiat Fastback T200 2027
Versão T200 é a de entrada do Fastback Fiat/Divulgação

Fastback T200

  • Motor Turbo 200 Flex

  • Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold

  • Sensor de estacionamento

  • Faróis em LED

  • Rodas de liga leve de 17”

  • Central multimídia de 8,4” e bancos escurecidos

  • Preço: R$ 119.990

Fiat Fastback Smart Drive 2027
Versão conta dom âmera de ré e partida remota Fiat/Divulgação

Fastback Smart Drive

  • Motor Turbo 200 Flex

  • Itens da versão T200

  • Câmera de ré e partida remota

  • Maçanetas na cor da carroceria e retrovisores em preto brilhante

  • Sistema Keyless

  • Carregador de celular por indução

  • Preço: R$ 127.990

Fiat Fastback BlackMotion 2027
Versão BlackMotion conta com rodas de liga leve em preto brilhante Fiat/Divulgação

Fastback Série Especial BlackMotion

  • Motor Turbo 200 Flex

  • Rodas de liga leve de 17” em preto brilhante

  • Teto bicolor e detalhes externos escurecidos

  • Skid plate dianteiro e molduras das saídas de ar escurecidos

  • Central multimídia de 10,1”

  • Preço: R$ 129.980

Fiat Fastback Audace 2027
A Audace tem revestimentos em tecido nas portas dianteiras e volante em couro Fiat/Divulgação

Fastback Audace MHEV

  • Motor Turbo 200 Híbrido-leve (MHEV)

  • Rodas diamantadas de 17”

  • Revestimentos em tecido nas portas dianteiras e volante em couro

  • Retrovisor fotocrômico

  • Central multimídia de 10,1” e carregador por indução

  • Pacote ADAS (frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa)

  • Opcionais: Plataforma Fiat Connect///Me

  • Preço: R$ 168.490

Fiat Fastback Impetus 2027
O Fastback Impetus tem motorização híbrida leve Fiat/Divulgação

Fastback Impetus MHEV

  • Motor Turbo 200 Híbrido-leve (MHEV)

  • Rodas de liga leve de 18” e acabamentos escurecidos externos

  • Sensor de estacionamento dianteiro e retrovisor com rebatimento elétrico

  • Teto bicolor, bancos e painel de portas em couro

  • Painel de instrumentos digital e central multimídia de 10,1”

  • Pacote ADAS completo com comutação de farol alto

  • Opcionais: Pack Connect///Me com sensor de ponto cego / Pacote Sunroof (teto solar panorâmico, farol de neblina em LED, sensor de ponto cego e detalhes na cor da carroceria)

  • Preço: R$ 174.490

Fiat Fastback Abarth
Versão Abarth tem teto solar panorâmico de série com abertura elétrica da cortina Fiat/Divulgação

Fastback Abarth

  • Motor Turbo 270 Flex (185 cv / 270 Nm)

  • Transmissão automática de 6 marchas

  • Velocidade máxima de 220 km/h e 0 a 100 km/h em 7,6 s

  • Teto solar panorâmico de série com abertura elétrica da cortina

  • Conjunto óptico Full LED, acendimento automático dos faróis e sensor de chuva

  • Ar-condicionado digital automático, Keyless e partida remota

  • Central multimídia de 10,1” com Connect///Me

  • Pacote ADAS com monitoramento de ponto cego

  • Preço: R$ 184.490

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