Fiat Pulse e Fastback 2027 ganham série especial BlackMotion

A Fiat anunciou a chegada da linha 2027 do Pulse e do Fastback trazendo novidades na gama, incluindo a série especial BlackMotion para os dois modelos, além da transformação do pacote Smart Drive em uma versão fixa na linha do Fastback. A comercialização das linhas dos dois veículos já iniciou, com exceção da configuração Fastback BlackMotion, que tem seu lançamento no mercado agendado para setembro. Os preços partem de R$ 104.990 para o Pulse e R$ 119.990 para o Fastback.
A série especial BlackMotion, que agora integra a gama dos dois utilitários entre uma identidade visual com acabamentos escurecidos. No Pulse, a opção é baseada na versão Drive 1.3 AT e adiciona teto preto, rodas de liga leve de 16 polegadas, retrovisores em preto brilhante, logotipos escurecidos e skid plate inferior escuro.
Já no Fastback, a série é derivada da opção Smart Drive e acrescenta rodas de liga leve de 17 polegadas em preto brilhante, teto bicolor, skid plate dianteiro, logotipos e molduras das saídas de ar em tom escuro.
A gama de motorizações da linha 2027 atende a diferentes propostas técnicas. No Pulse, a oferta começa com o motor Firefly 1.3 flex. Nas opções intermediárias e superiores de Pulse e Fastback entram em cena o propulsor Turbo 200 com tecnologia híbrida-leve MHEV, enquanto as configurações esportivas Abarth utilizam o motor Turbo 270 flex de 185 cv e 270 Nm de torque.
A unidade Abarth é acompanhada por câmbio automático de seis marchas e permite aceleração de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos nos dois utilitários, atingindo a velocidade máxima de 220 km/h no coupé com etanol.
A versão de entrada do Pulse compacto é a Drive 1.3 MT, equipada com câmbio manual, rodas de aço de 16 polegadas, central multimídia de 8,4 polegadas, retrovisores elétricos e conjunto óptico dianteiro e traseiro em LED.
Esta configuração dispõe do opcional Pack Plus, que adiciona rodas de liga leve de 16 polegadas, sensor de estacionamento e câmera de ré. A versão Drive 1.3 AT soma câmbio automático CVT de 7 velocidades simuladas, console central com apoia-braços e o modo Sport.
Subindo na gama, o Pulse Audace T200 MHEV traz motorização híbrida-leve, rodas de liga leve de 16 polegadas, central de 10,1 polegadas, sistema Keyless, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, borboletas no volante para trocas de marcha, banco traseiro bipartido, volante em couro e pacote de assistentes de condução ADAS com frenagem autônoma de emergência e alerta de mudança involuntária de faixa. Opcionalmente, pode receber o Pack Style com teto preto, rodas de 17 polegadas e carregador por indução.
O topo da linha é representado pelo Pulse Abarth, que adiciona ao motor T270 o modo de condução Poison, freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, rodas de liga leve de 18 polegadas, faróis com acendimento automático, sensor de chuva, banco do motorista com ajuste elétrico, teto panorâmico, painel digital de 7 polegadas com layout exclusivo, ar-condicionado digital automático, partida remota e central multimídia de 10,1 polegadas com a plataforma de serviços conectados Connect///Me.
Pulse Drive 1.3 MT
Motor Firefly 1.3 Flex
Transmissão manual
Rodas de aço de 16”
Central multimídia de 8,4”
Faróis e lanternas em LED
Retrovisores elétricos
Opcionais: Pack Plus (rodas de liga leve de 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré)
Preço: R$ 104.990
Pulse Drive 1.3 AT
Motor Firefly 1.3 Flex
Transmissão automática CVT de 7 velocidades
Itens da versão Drive 1.3 MT
Console central com apoia-braços
Modo Sport
Preço: R$ 116.990
Pulse Série Especial BlackMotion
Motor Firefly 1.3 Flex e câmbio automático CVT
Teto preto, retrovisores em preto brilhante e logotipos escurecidos
Skid plate inferior escuro
Rodas de liga leve de 16”
Central multimídia de 10,1”
Câmera de ré e sensores de estacionamento
Sistema Keyless
Preço: R$ 120.480
Pulse Audace T200 MHEV
Motor Turbo 200 Híbrido-leve (MHEV)
Rodas de liga leve de 16”
Central multimídia de 10,1”
Sistema Keyless e borboletas no volante (paddle shifters)
Volante em couro e banco traseiro bipartido
Assistentes ADAS (frenagem autônoma de emergência e alerta de mudança involuntária de faixa)
Opcionais: Pack Style (teto preto, rodas de liga leve de 17” e carregador de celular sem fio)
Preço: R$ 137.990
Pulse Abarth
Motor Turbo 270 Flex (185 cv / 270 Nm)
Transmissão automática de 6 marchas
Modo Poison
Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold
Rodas de liga leve de 18”
Conjunto óptico Full LED, acendimento automático dos faróis e sensor de chuva
Banco do motorista com ajuste elétrico e teto panorâmico de série
Painel de instrumentos digital de 7” com layout Abarth
Central multimídia de 10,1” com Connect///Me e carregador por indução
Ar-condicionado digital automático, sistema Keyless e partida remota
Preço: R$ 163.490
No Fastback 2027, a versão Turbo 200 traz de série freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, sensor de estacionamento, faróis em LED, rodas de liga leve de 17 polegadas, bancos escurecidos e central multimídia de 8,4 polegadas.
A novidade da gama é a versão Smart Drive, criada após a aceitação do pacote opcional na linha anterior, que adiciona à configuração de entrada a câmera de ré, maçanetas na cor da carroceria, partida remota, retrovisores em preto brilhante, chave presencial Keyless e carregador de celular por indução.
As configurações intermediárias contam com o conjunto híbrido-leve MHEV. A versão Audace traz revestimento em tecido nas portas dianteiras, rodas diamantadas de 17 polegadas, retrovisor interno fotocrômico, central de 10,1 polegadas, volante em couro, carregador por indução e o pacote ADAS com frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa, tendo como opcional a plataforma Connect///Me.
A versão Impetus MHEV soma acabamentos externos escurecidos, rodas de 18 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro, retrovisores com rebatimento elétrico, teto bicolor, bancos e painel de portas em couro, painel digital, comutação automática de farol e assistente de farol alto.
Ela oferece o opcional Pack Connect///Me com sensor de ponto cego e o pacote Sunroof, que inclui teto solar panorâmico, faróis de neblina em LED e detalhes na cor da carroceria. Por fim, o Fastback Abarth traz o motor T270, teto solar panorâmico com abertura elétrica da cortina, ar-condicionado automático digital, central de 10,1 polegadas com Connect///Me e pacote ADAS reforçado com monitoramento de ponto cego.
Fastback T200
Motor Turbo 200 Flex
Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold
Sensor de estacionamento
Faróis em LED
Rodas de liga leve de 17”
Central multimídia de 8,4” e bancos escurecidos
Preço: R$ 119.990
Fastback Smart Drive
Motor Turbo 200 Flex
Itens da versão T200
Câmera de ré e partida remota
Maçanetas na cor da carroceria e retrovisores em preto brilhante
Sistema Keyless
Carregador de celular por indução
Preço: R$ 127.990
Fastback Série Especial BlackMotion
Motor Turbo 200 Flex
Rodas de liga leve de 17” em preto brilhante
Teto bicolor e detalhes externos escurecidos
Skid plate dianteiro e molduras das saídas de ar escurecidos
Central multimídia de 10,1”
Preço: R$ 129.980
Fastback Audace MHEV
Motor Turbo 200 Híbrido-leve (MHEV)
Rodas diamantadas de 17”
Revestimentos em tecido nas portas dianteiras e volante em couro
Retrovisor fotocrômico
Central multimídia de 10,1” e carregador por indução
Pacote ADAS (frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa)
Opcionais: Plataforma Fiat Connect///Me
Preço: R$ 168.490
Fastback Impetus MHEV
Motor Turbo 200 Híbrido-leve (MHEV)
Rodas de liga leve de 18” e acabamentos escurecidos externos
Sensor de estacionamento dianteiro e retrovisor com rebatimento elétrico
Teto bicolor, bancos e painel de portas em couro
Painel de instrumentos digital e central multimídia de 10,1”
Pacote ADAS completo com comutação de farol alto
Opcionais: Pack Connect///Me com sensor de ponto cego / Pacote Sunroof (teto solar panorâmico, farol de neblina em LED, sensor de ponto cego e detalhes na cor da carroceria)
Preço: R$ 174.490
Fastback Abarth
Motor Turbo 270 Flex (185 cv / 270 Nm)
Transmissão automática de 6 marchas
Velocidade máxima de 220 km/h e 0 a 100 km/h em 7,6 s
Teto solar panorâmico de série com abertura elétrica da cortina
Conjunto óptico Full LED, acendimento automático dos faróis e sensor de chuva
Ar-condicionado digital automático, Keyless e partida remota
Central multimídia de 10,1” com Connect///Me
Pacote ADAS com monitoramento de ponto cego
Preço: R$ 184.490