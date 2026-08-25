Fiat Pulse e Fastback 2027 ganham série especial BlackMotion

A Fiat anunciou a chegada da linha 2027 do Pulse e do Fastback trazendo novidades na gama, incluindo a série especial BlackMotion para os dois modelos, além da transformação do pacote Smart Drive em uma versão fixa na linha do Fastback. A comercialização das linhas dos dois veículos já iniciou, com exceção da configuração Fastback BlackMotion, que tem seu lançamento no mercado agendado para setembro. Os preços partem de R$ 104.990 para o Pulse e R$ 119.990 para o Fastback.





A série especial BlackMotion, que agora integra a gama dos dois utilitários entre uma identidade visual com acabamentos escurecidos. No Pulse, a opção é baseada na versão Drive 1.3 AT e adiciona teto preto, rodas de liga leve de 16 polegadas, retrovisores em preto brilhante, logotipos escurecidos e skid plate inferior escuro.





Já no Fastback, a série é derivada da opção Smart Drive e acrescenta rodas de liga leve de 17 polegadas em preto brilhante, teto bicolor, skid plate dianteiro, logotipos e molduras das saídas de ar em tom escuro.





A gama de motorizações da linha 2027 atende a diferentes propostas técnicas. No Pulse, a oferta começa com o motor Firefly 1.3 flex. Nas opções intermediárias e superiores de Pulse e Fastback entram em cena o propulsor Turbo 200 com tecnologia híbrida-leve MHEV, enquanto as configurações esportivas Abarth utilizam o motor Turbo 270 flex de 185 cv e 270 Nm de torque.





A unidade Abarth é acompanhada por câmbio automático de seis marchas e permite aceleração de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos nos dois utilitários, atingindo a velocidade máxima de 220 km/h no coupé com etanol.