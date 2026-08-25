Geração HZ: estagiário Gen Z finaliza a série com o Caderno 2 de 2008, com Charlie Brown Jr, Horóscopo e BBB 8

Voltei, meus amados "HZers". Estavam com saudades de mim? Pois eu estava. Só que desta vez, meu retorno não é tão feliz assim, estamos oficialmente no nosso último episódio do Geração HZ. Meu Deus, esse fato está me adoecendo, não estou pronto para deixar minha 'seriezinha'.





Porém, vamos deixar essa tristeza de lado por enquanto, porque ainda temos mais uma viagem para fazer. Agora vamos para o ano de 2008, que também tem muita coisa boa, viu. E eu sei que citei a 'queen' no último episódio, mas não posso fazer nada se nos lançamentos de 2008, Beyoncé está aqui de novo (imagina não ter vivido o auge de ”Single Ladies”). Bora para a análise das edições de 4, 11 e 18 de janeiro.





Meus queridos, antes mesmo de revirar o baú, olha só esse detalhe: dos 5 episódios, eu não era nascido em 2, em 2004 foi minha estreia nesse mundo, e nos próximos tinha dois e quatro anos. E isso é doido porque eu já tenho algumas memórias vividas do ano que eu estou escrevendo. Loucura isso né.





E que tal começar a explorar o nosso "caderny 2" pela página que mais rendeu nessa saga? No audiovisual. E precisamos começar com a minha revolta das notas dadas a alguns filmes que eu amo. Nosso antigo repórter Gustavo Cheluje dava de 1 a 5 para os filmes que saiam, e eu entendo que é o trabalho dele, mas gente, Alvin e os Esquilos recebeu duas estrelas. Como?