Geração HZ: estagiário Gen Z relembra o Caderno 2, de 2002, com Macucos, Patrícia Kogut e Tiazinha

Na capa do dia 11 já tem algo chocante para nós capixabas. Simplesmente era o ano do lançamento do primeiro álbum homônimo do Macucos, e com o destaque totalmente para eles bebês (é brincadeira, quis dizer estavam bem novos).





Mesmo não sendo muito meu estilo, obviamente eu conhecia a banda. E ver o grupo como “promessa do reggae” é muito doido pra mim (eu sei que todo artista começou de algum lugar, mas enfim).





Inclusive, logo na capa, foi tão bom ver que o sucesso do Casaca era descrito por José Roberto (uma referência do jornalismo cultural capixaba pra mim) como “a onda de autoestima na música capixaba”. Só falamos de artistas desde o início do Caderny.





Além desses, nas outras capas ainda tem simplesmente a queen Alanis Morissette no Fantástico, o último episódio do Sai de Baixo, e o auge, foi a partir de 2002 que quem tentava participar do BBB podia se inscrever por meio da internet (ainda chamada de “rede mundial de computadores”, que isso gente? 1500? - brincadeira).





Good morning sunshine. Vai ter Patrícia Kogut no Geração HZ de novo sim! Porque eu real não me canso dessa diva pop do Caderno 2. E dessa vez o alvo da queen foi um programa de clipes que eu não conheço, mas pior que eu não reclamo dessa vez.





Como uma criança criada pelo MTV e TVZ, eu tenho tanta saudade de canais de videoclipe. Pensa numa arte que se perdeu com o tempo. Para mim, a MTV não passar mais clipes é equivalente a biblioteca de Alexandria sendo queimada.





Lembrei que foi o ano da Copa do Mundo também (embora ainda não tenha acontecido quando eu analisei) Inclusive, a últma estrela do Brasil no mundial. Isso deve ser uma perseguição com a minha geração, antes de eu nascer, o Brasil ganhava as coisas, e depois nunca mais ganhou nada. Vê se pode isso, mas enfim né.