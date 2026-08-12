Geração HZ: estagiário Gen Z descobre o eterno Caderno 2 de A Gazeta dos anos 2000

POV: Imagine que você vai dormir em 2026 e, quando acorda, volta ao passado, mais especificamente para janeiro de 2000. Você se lembraria de tudo daquela época? Qual filme era o grande lançamento? Qual música estava bombando? Tinha algum evento que você queria muito ir? Ou até aquele programa de TV que você não perdia por nada?
Provavelmente você ia procurar alguma coisa para refrescar a memória e lembrar como era aquele ano. E teria grandes chances de encontrar o nosso icônico Caderno 2. E se eu te contar que é justamente isso que vamos fazer aqui? Nossa nova série vai revisitar o Caderno 2, a página de entretenimento do jornal físico de A Gazeta. Começa agora a nossa série, "Geração HZ".
E old que essa missão foi dada justamente para o estagiário da geração Z aqui (euzinho, Felipe Pinheiro, nascido em 2004). Nessa aventura meio “17 Outra Vez” (aquele filme com o Zac Efron), vou mostrar para vocês as diferenças de como era consumir cultura pop naquela época, além de relembrar memórias de quem viveu tudo isso. O debut vai ser no ano 2000, analisando as edições dos dias 7, 14 e 21 de janeiro.
E 'clarinho' que eu não poderia estar sozinho nessa. Como help, nossa queen, a colunista Renata Rasseli, esteve comigo nessa viagem pelo hinário. Além de ser a nossa colunista social de HZ, ela também era editora do Caderno na época. Não é pra quem quer, só pra quem pode.
Cara, logo na capa do Caderno 2 já tinha cada preciosidade. Primeiro: era lá que os anúncios de CDs eram feitos! Antes de a BCharts, no X/Twitter, ficar comentando os álbuns dos artistas, era no jornal que rolavam essas análises faixa por faixa, com direito a entrevistas com os artistas... Que loucura.
Uma coisa que achei muita massa foi um anúncio de circo, cara. Eu não tava vivo em 2000, mas ia muito ao circo quando era pequeno. E isso me fez pensar: “Gente, essas crianças de hoje em dia vão ao circo?”. Porque era muito legal, mas não vejo essa nova geração falando sobre ou querendo ir (só querem saber de six seven).
E, ainda nas descobertas sobre o circo, simplesmente naquela época podiam ter animais como atrações? Não lembrava que isso ainda era normal. Tigres brancos? De Vitória é que esses bichos não vieram. De onde eles tiraram esses animais? Além de camelos do Afeganistão. Enfim, né.
Vamos agora para a minha página fav durante essa análise: a “Televisão”. Meu povo, foi cada descoberta que me deixou tão gag nesse lugar.
Primeiro, você já abre a folha e tem toda a programação da TV naquele dia, e isso é muito legal. A gente fica tão acostumado hoje em dia com streaming, que esquecemos (eu pelo menos) que era assim que as pessoas sabiam o que ia passar na televisão, não só da aberta quanto da paga.
E não só isso, o que estava passando em 2000 também era icônico. Castelo Rá-Tim-Bum, Buffy Caça Vampiros, Friends, Dragon Ball, e principalmente, o VideoShow! Eu amava tanto quando eu era mais novo, na época que a Monica Iozzi e o Otaviano Costa apresentavam, era tão legal ver os bastidores das novelas. Se eu tivesse como apresentar qualquer programa da TV Globo, seria o VideoShow, fiquei tão triste quando ele foi de base (vamos fazer uma petição para esse hit voltar!).
Saindo do meu hiperfoco no VideoShow, outra coisa legal era o resumo das novelas que estavam passando. Eu nunca fui muito noveleiro, mas não tem como não reparar em Malhação (outra falecida coitada), e Terra Nostra, que estava passando no Vale A Pena Ver de Novo. Uma curiosidade para vocês, descobri que foi essa a novela que virou o milênio, começou em 1999 e terminou em 2000.
A parte de “Controle Remoto” do Caderno 2 também era um acervo perfeito. As notícias da televisão eram simplesmente a estreia do Luciano Huck na tv aberta, o especial de 500 anos do Brasil, ou do Manoel Carlos começando a escrever Laços de Família como se fosse a coisa mais comum.
Além do Nota 10 e Nota 0. Cara, isso é tão provoke society, eu amei, que inveja da pessoa responsável por essas notas. Quero saber o divo ou diva que fazia isso, chegou dando 0 para uma cena de Terra Nostra. Vai tomando. Imagina poder dar avaliação baixa para novela, comentarista de futebol, programa de tv e mais? Icónico!
E temos que falar dos filmes que estavam saindo naquele ano, como A Premonição, Pokémon - O Filme, 007 e filmes dos Trapalhões e da Xuxa. Mas o que mais me surpreendeu foi nem os longas, foi o valor dos ingressos da época. Ingressos de cinema de shopping por R$ 3? O mais caro que eu vi foi R$ 9.
Indo para a próxima folha do caderny 2, a “Guia”. Isso foi o que me pegou desprevenido, porque é a nossa Agenda HZ. É literalmente o espaço em que todas atrações culturais do estado eram anunciadas. Exposições de artes, oficinas de danças, música ao vivo, além dos filmes em cartaz.
Quem usava a página Guia para ir pros rolês? Depois conta para a gente como era essa experiência (e continuem acessando a nossa Agenda HZ hoje em dia viu!).
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Saindo de uma página específica, falar de algumas coisas que estavam acontecendo no nosso Estado. Agora eu vou pegar vocês, acreditam que foi no dia 1 de janeiro que o Yahoo Family Park estreou? Aham, lá em Manguinhos na Serra. Como eu não sou da Grande Vitória (sou de Colatina, minha terrinha), eu não sabia que entre vocês da capital esse parque aquático era tão hit, e que coitado foi de base. Depois quero ouvir as memórias de vocês que iam muito nele.
As feirinhas ainda serviam tudo em 2000 (literalmente). Só dava artesanatos, blusas, comidas e principalmente, de bolos. E precisamos falar que os bolos antigamente eram muito melhores (tô me sentindo um velho tutancâmon falando). Mas é real, eu amava o estilo dessa década com muito glacê, do formato retangular bem mais recheado, e dos papéis de arroz de decoração. Eles surram demais os bolos atuais, muito fraquinhos.
E por fim, para nós da Ufes também tem uma descoberta. 2000 foi o ano da inauguração do Teatro universitário. E foi a época que a queen Ivete Sangalo fez uma apresentação em Guarapari após sair da Banda Eva. Cara, imagina o show que a Veveta teve ter entregado no dia. Quem foi, pode contar porque quero ouvir relatos.
E não para por aí... em breve vamos para 2002. E vocês não perdem por esperar!