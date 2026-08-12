Geração HZ: estagiário Gen Z descobre o eterno Caderno 2 de A Gazeta dos anos 2000

E old que essa missão foi dada justamente para o estagiário da geração Z aqui (euzinho, Felipe Pinheiro, nascido em 2004). Nessa aventura meio “17 Outra Vez” (aquele filme com o Zac Efron), vou mostrar para vocês as diferenças de como era consumir cultura pop naquela época, além de relembrar memórias de quem viveu tudo isso. O debut vai ser no ano 2000, analisando as edições dos dias 7, 14 e 21 de janeiro.





E 'clarinho' que eu não poderia estar sozinho nessa. Como help, nossa queen, a colunista Renata Rasseli, esteve comigo nessa viagem pelo hinário. Além de ser a nossa colunista social de HZ, ela também era editora do Caderno na época. Não é pra quem quer, só pra quem pode.





Cara, logo na capa do Caderno 2 já tinha cada preciosidade. Primeiro: era lá que os anúncios de CDs eram feitos! Antes de a BCharts, no X/Twitter, ficar comentando os álbuns dos artistas, era no jornal que rolavam essas análises faixa por faixa, com direito a entrevistas com os artistas... Que loucura.





Uma coisa que achei muita massa foi um anúncio de circo, cara. Eu não tava vivo em 2000, mas ia muito ao circo quando era pequeno. E isso me fez pensar: “Gente, essas crianças de hoje em dia vão ao circo?”. Porque era muito legal, mas não vejo essa nova geração falando sobre ou querendo ir (só querem saber de six seven).





E, ainda nas descobertas sobre o circo, simplesmente naquela época podiam ter animais como atrações? Não lembrava que isso ainda era normal. Tigres brancos? De Vitória é que esses bichos não vieram. De onde eles tiraram esses animais? Além de camelos do Afeganistão. Enfim, né.





Vamos agora para a minha página fav durante essa análise: a “Televisão”. Meu povo, foi cada descoberta que me deixou tão gag nesse lugar.