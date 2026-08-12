BNDES aprova R$ 3,85 bilhões em crédito para o ES no primeiro semestre

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 3,85 bilhões em crédito para o Espírito Santo no primeiro semestre de 2026. O valor representa um aumento de 159,2% em relação aos R$ 1,48 bilhão aprovados no mesmo período do ano passado.





Os dados fazem parte do balanço do primeiro semestre do BNDES, divulgado nesta quarta-feira (12). O volume de recursos aprovados para o Estado contemplou diferentes setores da economia, com destaque para a infraestrutura, que recebeu R$ 1,72 bilhão, e a agropecuária, com R$ 1,35 bilhão.





Comércio e serviços tiveram R$ 568,5 milhões aprovados, enquanto a indústria recebeu R$ 209,9 milhões.