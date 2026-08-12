Segunda baleia-jubarte é encontrada morta no litoral do ES em menos de 24h

Uma baleia-jubarte foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (12), na Praia de Manguinhos, na Serra. Este é o segundo encalhe de baleia registrado no litoral do Espírito Santo em menos de 24 horas. O caso anterior aconteceu na Praia de Itaparica, em Vila Velha, onde uma jubarte de 9,5 metros também foi encontrada morta nesta quarta-feira.
Uma equipe do Instituto Orca, que atua no monitoramento de praias e da biodiversidade aquática no litoral capixaba, foi até o local. Segundo o diretor-executivo do Instituto Orca, João Marcelo Nogueira, trata-se de um macho adulto de certa de 12 metros de comprimento.
Durante os trabalhos, foi realizada uma necropsia para tentar identificar a causa da morte. O resultado deverá ser divulgado após a conclusão da análise.