Do sedentarismo à inflamação: 4 formas como a obesidade cria um ciclo que prejudica a saúde

A relação entre obesidade, sedentarismo e inflamação pode funcionar como um círculo vicioso: a falta de movimento favorece a perda de condicionamento e alterações metabólicas; o excesso de gordura pode contribuir para um estado inflamatório; dores e redução da capacidade física podem dificultar a prática de exercícios ; e a menor atividade, por sua vez, mantém o ciclo. Por isso, o tratamento não deve se resumir à balança. Recuperar força, mobilidade, condicionamento e saúde metabólica faz parte de uma abordagem mais ampla da obesidade.