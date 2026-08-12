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Noroeste capixaba

Sem sinalização, pedestres passam sobre tubulação em obra na Segunda Ponte, em Colatina

Prefeitura afirma que trecho já foi sinalizado, mas que indicações vêm sendo retiradas; Crea-ES fará vistoria

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 18:07

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

12 ago 2026 às 18:07
De acordo com a Prefeitura, atravessar por cima dos tubos é um risco de segurança.
De acordo com a Prefeitura, atravessar por cima dos tubos é um risco de segurança. Douglas Abreu

Uma obra na passagem de pedestres da Ponte Sérgio Ceotto, conhecida como Segunda Ponte, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, tem obrigado moradores a fazer um verdadeiro “malabarismo” para cruzar o trecho. Com parte do piso retirada durante uma intervenção em uma tubulação, pedestres passam sobre canos expostos para conseguir atravessar o local. No momento do registro, não havia sinalização indicando a interdição da passagem ou a realização dos serviços.


Segundo a Prefeitura de Colatina, a intervenção ocorre no sentido Baixo Guandu X Colatina, na linha de recalque do Sistema de Esgotamento Sanitário do Lado Norte. A estrutura é responsável por transportar o esgoto por meio de tubos pressurizados e bombas. Como o grampeamento da rede ainda está em andamento, as placas de concreto que farão a cobertura ainda não foram instaladas.

Obras no sistema de esgotamento sanitário deixam tubos expostos na passagem de pedestres na Segunda Ponte.
Obras no sistema de esgotamento sanitário deixam tubos expostos na passagem de pedestres na Segunda Ponte. Douglas Abreu

A prefeitura afirmou que a área já foi isolada em diferentes momentos, mas que a sinalização vem sendo retirada por pessoas que insistem em utilizar a passagem. Segundo o município, a prática compromete a segurança dos próprios pedestres e a proteção da área durante a execução dos trabalhos. 


Diante da situação, a prefeitura informou que vai reforçar novamente a sinalização para impedir o acesso ao trecho. A orientação é que a população respeite o bloqueio e utilize a passagem no sentido contrário (Colatina X Baixo Guandu) enquanto os serviços estiverem em andamento. A prefeitura não informou o prazo para o fim das obras.


A reportagem também procurou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) para obter informações sobre as condições da obra. O órgão informou que a Inspetoria de Colatina fará uma vistoria no local e que poderá se manifestar após a inspeção.

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