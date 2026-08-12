Sem sinalização, pedestres passam sobre tubulação em obra na Segunda Ponte, em Colatina

A prefeitura afirmou que a área já foi isolada em diferentes momentos, mas que a sinalização vem sendo retirada por pessoas que insistem em utilizar a passagem. Segundo o município, a prática compromete a segurança dos próprios pedestres e a proteção da área durante a execução dos trabalhos.





Diante da situação, a prefeitura informou que vai reforçar novamente a sinalização para impedir o acesso ao trecho. A orientação é que a população respeite o bloqueio e utilize a passagem no sentido contrário (Colatina X Baixo Guandu) enquanto os serviços estiverem em andamento. A prefeitura não informou o prazo para o fim das obras.





A reportagem também procurou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) para obter informações sobre as condições da obra. O órgão informou que a Inspetoria de Colatina fará uma vistoria no local e que poderá se manifestar após a inspeção.