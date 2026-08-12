Sem sinalização, pedestres passam sobre tubulação em obra na Segunda Ponte, em Colatina

Uma obra na passagem de pedestres da Ponte Sérgio Ceotto, conhecida como Segunda Ponte, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, tem obrigado moradores a fazer um verdadeiro “malabarismo” para cruzar o trecho. Com parte do piso retirada durante uma intervenção em uma tubulação, pedestres passam sobre canos expostos para conseguir atravessar o local. No momento do registro, não havia sinalização indicando a interdição da passagem ou a realização dos serviços.
Segundo a Prefeitura de Colatina, a intervenção ocorre no sentido Baixo Guandu X Colatina, na linha de recalque do Sistema de Esgotamento Sanitário do Lado Norte. A estrutura é responsável por transportar o esgoto por meio de tubos pressurizados e bombas. Como o grampeamento da rede ainda está em andamento, as placas de concreto que farão a cobertura ainda não foram instaladas.
A prefeitura afirmou que a área já foi isolada em diferentes momentos, mas que a sinalização vem sendo retirada por pessoas que insistem em utilizar a passagem. Segundo o município, a prática compromete a segurança dos próprios pedestres e a proteção da área durante a execução dos trabalhos.
Diante da situação, a prefeitura informou que vai reforçar novamente a sinalização para impedir o acesso ao trecho. A orientação é que a população respeite o bloqueio e utilize a passagem no sentido contrário (Colatina X Baixo Guandu) enquanto os serviços estiverem em andamento. A prefeitura não informou o prazo para o fim das obras.
A reportagem também procurou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) para obter informações sobre as condições da obra. O órgão informou que a Inspetoria de Colatina fará uma vistoria no local e que poderá se manifestar após a inspeção.