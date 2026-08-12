Comerciante é preso com celulares de origem suspeita na Serra

Um comerciante de 41 anos foi preso durante uma ação da Polícia Civil em uma loja de celulares no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, nesta quarta-feira (12). Segundo a corporação, ele foi autuado por receptação qualificada. A ação faz parte da Operação Nacional "Última chamada", que investiga a comercialização de celulares de possível origem irregular.





Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até uma loja especializada na manutenção e venda de celulares. No estabelecimento, encontraram diversos aparelhos sem documentação que comprovasse a procedência.





O delegado Fábio Simas, titular do 2º Distrito Policial de Vitória, deu detalhes sobre os equipamentos encontrados.





"Havia um aparelho bloqueado, comprado recentemente em uma plataforma de vendas on-line para ser desbloqueado na loja. Também foram identificados aparelhos que estavam no estabelecimento para realização de serviços de desbloqueio e reparo", explicou.





O comerciante foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. Os celulares apreendidos passarão por análise para verificar se possuem registros de furto, roubo ou outras restrições.





A Polícia Civil orienta que consumidores tenham cuidado ao comprar celulares usados e verifiquem a procedência e a situação do IMEI do aparelho.