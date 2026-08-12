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Cena triste

Baleia-jubarte de 9,5 metros é encontrada morta em praia de Vila Velha

Publicado em

12 ago 2026 às 15:23

Uma baleia-jubarte macho, de 9,5 metros de comprimento e em avançado estado de decomposição, foi encontrada na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (12). O Instituto Orca, que atua no monitoramento de praias e biodiversidade aquática no litoral do Espírito Santoacompanhou a ocorrência e realizou os procedimentos necessários no local. Após a avaliação do animal, a baleia foi enterrada na própria praia, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha.


Segundo o diretor-executivo do Instituto Orca, João Marcelo Nogueira, a equipe aguardou a maré baixar para realizar os procedimentos. A necropsia foi feita para tentar determinar a causa da morte do animal.


O ambientalista Sandro Firmino, coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, destaca que ainda não é possível determinar o que provocou a morte do animal. Segundo ele, no entanto, diferentes impactos provocados pela ação humana representam riscos para a espécie.


“Não podemos dizer a causa da morte desta baleia ainda, mas há casos de colidirem com as embarcações e o descarte inadequado de resíduos sólidos, como sacolas e plásticos, pois elas acabam consumindo. Além disso, a sensibilidade aos ruídos de motores de navios as deixa desorientadas, fazendo-as subirem rápido demais para a superfície”, explicou.


Apesar das hipóteses levantadas por Sandro, João Marcelo ressalta que as causas só poderão ser confirmadas após os resultados da necropsia. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em Itararé

Homem é preso após tentar fugir e ameaçar policiais em Vitória

Publicado em 12/08/2026 às 16:09
Gustavo Resende Rolim, de 18 anos
Gustavo Resende Rolim, de 18 anos Fabrício Christ

Um jovem de 18 anos foi preso após tentar fugir e ameaçar policiais militares no bairro Itararé, em Vitória, na terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar, Gustavo Resende Rolim estava com outros suspeitos no local conhecido como Beco do Caju, ou Escadaria do Caju, quando o grupo percebeu a aproximação dos agentes. 


De acordo com a PM, os suspeitos começaram a correr ao avistarem a equipe e alguns deles chegaram a atirar contra os policiais. Durante a fuga, Gustavo se feriu ao pular um obstáculo e teria descartado uma arma. Um policial militar também sofreu uma lesão no joelho durante a ocorrência.


Após ser alcançado, Gustavo teria ameaçado os militares, afirmando que, “na próxima vez, iria atirar para matar a equipe policial”, segundo a PM.


O jovem foi detido e encaminhado à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por posse e porte de arma de fogo, além de resistência, e encaminhado ao sistema prisional.


(Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta)

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Fogo

Dois ônibus são destruídos por incêndio em Sooretama; vídeo e fotos

Publicado em 12/08/2026 às 11:43

Dois ônibus pegaram fogo na noite de terça-feira (11), quando estavam estacionados em um terreno no Córrego do Juncado, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O incêndio assustou moradores da região, que ouviram barulhos de explosões e registraram as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo. Ninguém ficou ferido.


Segundo a apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, os dois veículos eram terceirizados e prestavam serviços para empresas diferentes. Um deles era utilizado no transporte de alunos da rede municipal, enquanto o outro levava trabalhadores de uma empresa agrícola.

De acordo com a subsecretária de Educação, o ônibus escolar aguardava a saída de cerca de 20 alunos que estudam no período noturno. Todos conseguiram outro meio de transporte e não foram afetados pelo incêndio. A empresa responsável pelo transporte escolar informou que vai registrar o caso.


A empresa agrícola informou que prefere não se pronunciar. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Três são presos em operação contra o tráfico de drogas em Cachoeiro

Publicado em 12/08/2026 às 11:21
Durante as buscas, pinos de cocaína, um quilo de maconha em tabletes e fracionada e um veículo foram apreendidos
Durante as buscas, pinos de cocaína, um quilo de maconha em tabletes e fracionada e um veículo foram apreendidos Polícia Militar

Dois homens e uma mulher foram presos na tarde de terça-feira (11), durante uma operação contra o tráfico de drogas em em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos pinos de cocaína, cerca de um quilo de maconha, parte em tabletes e parte já fracionada, além de um veículo.


Um dos homens presos possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele era monitorado pelo Serviço de Inteligência e foi abordado no bairro Independência.


Nos bairros Alto Amarelo e Bela Vista, os policiais localizaram drogas e materiais usados no tráfico e prenderam outro homem e uma mulher. Os três suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


Segundo a Polícia Civil, os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e, após os procedimentos, encaminhados ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Mãe encontrou

Jovem é preso suspeito de estuprar garota de 13 anos que estava desaparecida no ES

Publicado em 12/08/2026 às 10:54

Um jovem de 18 anos foi preso, na manhã de terça-feira (11), suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida em Cariacica. Conforme a Polícia Militar, a corporação foi acionada pela mãe da menina, que relatou que a filha havia sumido no dia 6 de agosto.


Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).


A mulher afirmou que descobriu que a menina estava na casa do rapaz. Os policiais, então, foram até o local. 


Questionado pelos militares, o suspeito afirmou que, na última sexta-feira (7), a adolescente enviou mensagens afirmando que havia faltado à escola e perguntando se poderia ir para casa dele. O detido ainda confirmou que teve relações sexuais com a menina. 


A Polícia Civil informou que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
"Gato"

Dois homens são presos por furto de energia elétrica em imóveis em Marataízes

Publicado em 12/08/2026 às 10:25

Dois homens, de 30 e 38 anos, foram presos em flagrante por furto de energia elétrica durante uma operação realizada na última quinta-feira (6), em imóveis na localidade de Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com a Polícia Científica e a EDP.


Durante a fiscalização, foram identificadas ligações clandestinas em dois imóveis vizinhos. Segundo a Polícia Civil, os desvios eram feitos antes dos medidores de energia, permitindo que a eletricidade chegasse aos imóveis sem ser registrada pelo sistema de medição. Peritos constataram a passagem de corrente elétrica pelas ligações irregulares.


As ligações clandestinas foram retiradas pela EDP, e os dois imóveis permaneceram desligados. Os responsáveis foram conduzidos à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim para prestar esclarecimentos e foram autuados em flagrante por furto de energia elétrica.


Após a autuação, os dois homens foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal e, além de causar prejuízos ao sistema elétrico, pode provocar acidentes e incêndios.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Carro mata capivara atropelada e colide com árvore na ES 490, em Itapemirim

Publicado em 12/08/2026 às 09:45
Carro mata capivara atropelada e bate em árvore em rodovia de Itapemirim
Carro mata capivara atropelada e bate em árvore em rodovia de Itapemirim Reprodução/ Marataízes Online

Um Fiat Uno atropelou e matou uma capivara na noite de terça-feira (11), na ES 490, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim ao Litoral Sul do Espírito Santo. Após atingir o animal, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore às margens da pista.


O acidente aconteceu na localidade de Graúna, em Itapemirim. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista, de 25 anos, contou aos militares que havia saído de Marataízes e seguia para Cachoeiro de Itapemirim quando o animal atravessou a rodovia.


O motorista não ficou ferido, e o acidente provocou apenas danos materiais no veículo. Ainda de acordo com a Polícia Militar, não foi necessário realizar o teste do bafômetro. O motorista foi liberado após o atendimento da ocorrência.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Mulheres fugiram

Motorista de app roda 520 km com três passageiras e leva calote de R$ 675 no ES

Publicado em 12/08/2026 às 09:06

Um motorista de aplicativo, de 52 anos, denunciou ter levado um calote de R$ 675 após transportar três passageiras de Belo Horizonte, em Minas Gerais, até Cariacica, na Grande Vitória. Segundo o relato, ele percorreu cerca de 520 quilômetros durante a viagem, finalizada na madrugada desta quarta-feira (12).


O valor combinado pela corrida foi de R$ 1.175. Ainda de acordo com o motorista, R$ 500 foram pagos por meio de transferências via Pix, realizadas em nome de dois homens. O restante, de R$ 675, não foi pago.


Ao chegar ao bairro Alzira Ramos, em Cariacica, uma das passageiras pediu para que o motorista parasse o veículo porque precisava ir ao banheiro.


Nesse momento, segundo o motorista, três homens apareceram no local. As três mulheres e os homens fugiram a pé em direção a um matagal localizado atrás de um condomínio, sem pagar o valor restante da corrida.


O condutor registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração. De acordo com a corporação, conforme os prazos prescricionais previstos em lei, a vítima tem o direito de representar criminalmente em um período de seis meses, comparecendo ao 17º Distrito Policial de Cariacica.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
É hoje!

Feira de adoção na Serra reúne pets em busca de um lar cheio de amor

Publicado em 12/08/2026 às 07:38
Prefeitura da Serra realiza feira de adoção
Prefeitura da Serra realiza feira de adoção Crédito: Bem Estar Animal | Divulgação (PMS)

Quem está em busca de um novo companheiro de quatro patas poderá participar de uma Feira de Adoção de Animais nesta quarta-feira (12), na Serra. A ação, promovida pela Prefeitura da Serra, será realizada no Boulevard Lagoa, das 18h às 21h.


A iniciativa tem como objetivo incentivar a adoção responsável e encontrar novos lares para animais que aguardam uma família. Durante o evento, os moradores poderão conhecer os pets disponíveis e escolher um novo companheiro.


Para realizar a adoção, é necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência. A documentação é exigida para garantir que o processo seja feito de maneira responsável e segura.


Serviço:

Feira de Adoção Pet
Data: quarta-feira (12 de agosto)
Horário: das 18h às 21h
Local: Boulevard Lagoa, Serra
Documentos necessários: documento de identidade e comprovante de residência

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Cerco da PM

Dupla suspeita de furtar R$ 7 mil de fazenda em Brejetuba é detida em Cachoeiro

Publicado em 11/08/2026 às 18:48
Suspeitos de furtar fazenda em Brejetuba são detidos em Cachoeiro
Suspeitos de furtar fazenda em Brejetuba são detidos em Cachoeiro Polícia Militar

Dois homens, de 20 e 18 anos, suspeitos de furtar R$ 7 mil de uma fazenda em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, foram detidos após um cerco da Polícia Militar no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (11). Com a dupla, os militares encontraram R$ 3.436 em dinheiro e um ciclomotor com registro de furto em Anchieta.


Segundo a Polícia Militar, a vítima registrou o furto na manhã desta terça-feira, em Brejetuba. Após receberem informações de que os suspeitos estariam seguindo em direção a Cachoeiro de Itapemirim, equipes montaram um cerco no trevo do bairro BNH.


Durante a abordagem, foram recuperados R$ 3.436 em espécie, que, segundo a PM, seriam provenientes do furto ocorrido horas antes. Os militares também apreenderam uma Shineray 50Q com registro de furto em Anchieta.


Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento.

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Ônibus bate em ponto e poste e deixa dois feridos na Serra

Boi que invadiu mercearia em Cariacica

Boi entra em mercearia, come produtos e assusta moradores em Cariacica

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Ônibus bate em ponto e poste e deixa dois feridos na Serra

Publicado em 11/08/2026 às 18:38
Poste foi atingido por ônibus na Serra Leitor A Gazeta

Um ônibus bateu em um ponto de ônibus e um poste na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Santa Luzia, na Serra, na madrugada desta terça-feira (11). Duas pessoas ficaram feridas, e moradores da região ficaram sem energia durante algumas após o acidente.


Segundo a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, o motorista teria perdido o controle do veículo devido à chuva.


As duas pessoas feridas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas.


A EDP foi acionada e informou que enviou uma equipe técnica ao local para substituir o poste atingido. Por questões de segurança, o fornecimento de energia para clientes do entorno foi interrompido até a conclusão do serviço, no final da tarde. A quantidade de pessoas afetadas não foi informada.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas

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