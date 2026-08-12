Baleia-jubarte de 9,5 metros é encontrada morta em praia de Vila Velha

Uma baleia-jubarte macho, de 9,5 metros de comprimento e em avançado estado de decomposição, foi encontrada na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (12). O Instituto Orca, que atua no monitoramento de praias e biodiversidade aquática no litoral do Espírito Santo, acompanhou a ocorrência e realizou os procedimentos necessários no local. Após a avaliação do animal, a baleia foi enterrada na própria praia, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha.





Segundo o diretor-executivo do Instituto Orca, João Marcelo Nogueira, a equipe aguardou a maré baixar para realizar os procedimentos. A necropsia foi feita para tentar determinar a causa da morte do animal.





O ambientalista Sandro Firmino, coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, destaca que ainda não é possível determinar o que provocou a morte do animal. Segundo ele, no entanto, diferentes impactos provocados pela ação humana representam riscos para a espécie.





“Não podemos dizer a causa da morte desta baleia ainda, mas há casos de colidirem com as embarcações e o descarte inadequado de resíduos sólidos, como sacolas e plásticos, pois elas acabam consumindo. Além disso, a sensibilidade aos ruídos de motores de navios as deixa desorientadas, fazendo-as subirem rápido demais para a superfície”, explicou.





Apesar das hipóteses levantadas por Sandro, João Marcelo ressalta que as causas só poderão ser confirmadas após os resultados da necropsia.