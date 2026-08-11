Caminhão fica pendurado em ponte após perder o freio em Alegre

Um caminhão ficou pendurado em uma ponte após a parte traseira do veículo cair da estrutura, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (10). O acidente aconteceu por volta das 12h, na localidade de Fazenda do Centro.





Segundo a Prefeitura de Alegre, o motorista fazia uma manobra quando perdeu o freio e acabou avançando com a parte traseira do caminhão para fora da ponte.





O veículo foi retirado por uma equipe da prefeitura, com auxílio de uma máquina. Ninguém ficou ferido e, segundo o município, a estrutura da ponte não foi danificada.