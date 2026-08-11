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Caminhão fica pendurado em ponte após perder o freio em Alegre

Segundo a Prefeitura de Alegre, o motorista fazia uma manobra quando perdeu o freio e acabou avançando com a parte traseira do caminhão para fora da ponte

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 17:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 ago 2026 às 17:42
Caminhão quase caiu de ponte em Alegre
Prefeitura de Alegre

Um caminhão ficou pendurado em uma ponte após a parte traseira do veículo cair da estrutura, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (10). O acidente aconteceu por volta das 12h, na localidade de Fazenda do Centro.


Segundo a Prefeitura de Alegre, o motorista fazia uma manobra quando perdeu o freio e acabou avançando com a parte traseira do caminhão para fora da ponte.


O veículo foi retirado por uma equipe da prefeitura, com auxílio de uma máquina. Ninguém ficou ferido e, segundo o município, a estrutura da ponte não foi danificada.

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