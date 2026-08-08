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Motorista embriagado

Transmissão ao vivo do nascer do sol flagra acidente em Vila Velha; veja vídeo

O motorista da caminhonete, de 31 anos, estava na contramão; ele foi autuado por dirigir embriagado e foi liberado sob fiança

Publicado em 08 de Agosto de 2026 às 13:12

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

08 ago 2026 às 13:12

Uma transmissão ao vivo para mostrar o nascer do sol, feita de um apartamento na Orla de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, flagrou um acidente na manhã de sexta-feira (7). 


A gravação mostra quando dois carros param em um semáforo no sentido Praia da Costa. Segundos depois, a caminhonete branca surge na mesma pista, mas na contramão. 

Ao perceber os veículos, o condutor joga o automóvel para o canteiro, mas acaba atingindo um carro e, em seguida, bate na estrutura de iluminação.  Ninguém se feriu. 


Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete, de 31 anos, disse à Guarda Municipal ter ingerido bebida alcoólica em uma boate. Apesar da admissão, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.


O condutor do carro atingido fez o exame para detecção do álcool, que deu negativo. No interior do veículo foram encontradas garrafas de cerveja pelos militares, sendo uma aberta outra vazia. O motorista de 31 anos foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e liberado para responder em liberdade, após pagar fiança.

Momento inesperado

Em conversa com a repórter Andressa Antunes, do g1 ES, Leonardo Oliveira, que fazia a live, disse que a transmissão tinha o objetivo demostrar o nascer do sol.


“Após alguns minutos que eu abri a live, eu estava até de costas, aconteceu o acidente. Logo depois, o motorista saiu do carro e o condutor do carro atingido parou o veículo mais à frente. Há cinco meses que moro em Vila Velha e foi a primeira vez que vejo um acidente na orla”, detalhou Leonardo.


Segundo a guarda, os agentes ajudaram na organização do trânsito até a via ser completamente desobstruída. O poste foi removido pela equipe da Prefeitura de Vila Velha.

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