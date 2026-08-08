Transmissão ao vivo do nascer do sol flagra acidente em Vila Velha; veja vídeo

Uma transmissão ao vivo para mostrar o nascer do sol, feita de um apartamento na Orla de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, flagrou um acidente na manhã de sexta-feira (7).





A gravação mostra quando dois carros param em um semáforo no sentido Praia da Costa. Segundos depois, a caminhonete branca surge na mesma pista, mas na contramão.

Ao perceber os veículos, o condutor joga o automóvel para o canteiro, mas acaba atingindo um carro e, em seguida, bate na estrutura de iluminação. Ninguém se feriu.





Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete, de 31 anos, disse à Guarda Municipal ter ingerido bebida alcoólica em uma boate. Apesar da admissão, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.





O condutor do carro atingido fez o exame para detecção do álcool, que deu negativo. No interior do veículo foram encontradas garrafas de cerveja pelos militares, sendo uma aberta outra vazia. O motorista de 31 anos foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e liberado para responder em liberdade, após pagar fiança.