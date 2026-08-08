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Folha de São Paulo

Fernanda Montenegro cancela sua participação na Flin por conjuntivite aguda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Montenegro cancelou sua ida à Festa Literária de Niterói, a Flin, onde faria uma apresentação de "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir", por causa de um quadro de conjuntivite aguda.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2026 às 13:54

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Montenegro cancelou sua ida à Festa Literária de Niterói, a Flin, onde faria uma apresentação de "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir", por causa de um quadro de conjuntivite aguda. O evento e a Prefeitura de Niterói compartilharam uma nota enviada pela equipe da artista nas redes sociais.
"Prezado público. Comunicamos que, em razão de um quadro de conjuntivite aguda que impede temporariamente a realização das leituras, a atriz Fernanda Montenegro não poderá estar presente na Festa Literária de Niterói no dia 16 de agosto. Agradecemos a compreensão de todos", informou a publicação, segundo a qual uma atração substituta ainda será anunciada.
A atriz faria a apresentação gratuita no Reserva Cultural Niterói para encerrar a programação da Flin, que se inicia no dia 13. Este ano, o tema do evento, que reúne artistas, pesquisadores e educadores em mesas de debate e apresentações, é "Territórios das Palavras", em homenagem à escritora e ativista mineira Lélia Gonzalez.
Em 2024, Montenegro circulou por São Paulo e pelo Rio de Janeiro com apresentações de sucesso de "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir". Já no ano passado, ela anunciou que pretende levar a peça e o espetáculo "Fernanda Montenegro em Nelson Rodrigues por Ele Mesmo" para cidades de 'todo o Brasil'.

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