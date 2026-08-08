Fernanda Montenegro cancela sua participação na Flin por conjuntivite aguda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Montenegro cancelou sua ida à Festa Literária de Niterói, a Flin, onde faria uma apresentação de "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir", por causa de um quadro de conjuntivite aguda. O evento e a Prefeitura de Niterói compartilharam uma nota enviada pela equipe da artista nas redes sociais.

"Prezado público. Comunicamos que, em razão de um quadro de conjuntivite aguda que impede temporariamente a realização das leituras, a atriz Fernanda Montenegro não poderá estar presente na Festa Literária de Niterói no dia 16 de agosto. Agradecemos a compreensão de todos", informou a publicação, segundo a qual uma atração substituta ainda será anunciada.

A atriz faria a apresentação gratuita no Reserva Cultural Niterói para encerrar a programação da Flin, que se inicia no dia 13. Este ano, o tema do evento, que reúne artistas, pesquisadores e educadores em mesas de debate e apresentações, é "Territórios das Palavras", em homenagem à escritora e ativista mineira Lélia Gonzalez.