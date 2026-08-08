Idade do gato: saiba em qual fase da vida está o seu pet

Entre os sinais que merecem atenção, estão a redução da disposição para brincar ou subir em móveis, alterações no apetite, aumento da ingestão de água, mudanças na pelagem e no comportamento. O peso também merece acompanhamento: o excesso é um dos principais desafios na vida adulta, enquanto a perda de peso e de massa muscular passa a ser um importante sinal de alerta em gatos idosos.