De 'Viva Israel' a discurso no quartel: os 3 momentos da posse do novo presidente da Colômbia que sinalizam como será governo do país

A senadora Jennifer Pedraza declarou em sua conta nas redes sociais que se retirou da cerimônia de posse para não participar de "uma cerimônia que ameaça abertamente o caráter laico do Estado colombiano, que é um mandato constitucional". Ela acrescentou: "eles estão começando por quebrar sua primeira promessa: respeitar a Constituição".