Gretchen é anunciada no after oficial do Movimento Cidade; ingressos a partir de R$30

Quando o festival terminar em Vila Velha, a programação continua em outro endereço. O Movimento Cidade anunciou o NAV, after oficial do evento, que acontece no dia 15 de agosto, em Vitória, e terá a cantora Gretchen como atração principal.
A festa será realizada das 22h às 5h, no Recreio dos Olhos, em Maruípe, e promete reunir música eletrônica, funk, brasilidades e diferentes vertentes da cultura de pista. Os ingressos já estão à venda e são limitados, com possibilidade de mudança de lote conforme a disponibilidade.
O anúncio de Gretchen foi feito nesta sexta-feira (7) nas redes sociais do Movimento Cidade. A proposta do after é justamente prolongar a experiência do Movimento Cidade. “Quando o festival termina, a pista só está começando” é o conceito apresentado pela organização para divulgar a festa.
Os ingressos têm os seguintes valores:
- Lote 1: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)
- Lote 2: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)
- Lote 3: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)
A entrada é permitida somente para maiores de 18 anos, e será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto.
Uma das modalidades de entrada do NAV é a meia solidária, que poderá ser garantida mediante a doação de um pacote de absorventes no dia do evento.
Segundo a organização, a iniciativa pretende contribuir para o combate à pobreza menstrual, problema que dificulta o acesso de parte da população a produtos básicos de higiene.
Com o tema “Cidade são Pessoas”, o Festival Movimento Cidade, que chega à sua 8ª edição entre 14 e 16 de agosto, no Parque da Prainha, em Vila Velha, reunindo música, arte, cultura urbana, gastronomia, economia criativa e outras manifestações culturais.
Entre os destaques da programação estão Emicida, Zeca Pagodinho, João Gomes, Marcelo D2, Gaby Amarantos e Urias. Outro momento aguardado é o encontro entre Rachel Reis e Marina Sena, que se apresentam juntas em um show especial.
A edição de 2026 terá mais de 15 atrações nacionais e locais e mais de 20 horas de programação, reunindo diferentes gêneros musicais e públicos no Parque da Prainha.
NAV After — Movimento Cidade
Data: 15 de agosto de 2026
Horário: 22h às 5h
Local: Recreio dos Olhos – Maruípe, Vitória/ES
Classificação: 18 anos ou mais
Atração confirmada: Gretchen