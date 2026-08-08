Gretchen é anunciada no after oficial do Movimento Cidade; ingressos a partir de R$30

Quando o festival terminar em Vila Velha, a programação continua em outro endereço. O Movimento Cidade anunciou o NAV, after oficial do evento, que acontece no dia 15 de agosto, em Vitória, e terá a cantora Gretchen como atração principal.





A festa será realizada das 22h às 5h, no Recreio dos Olhos, em Maruípe, e promete reunir música eletrônica, funk, brasilidades e diferentes vertentes da cultura de pista. Os ingressos já estão à venda e são limitados, com possibilidade de mudança de lote conforme a disponibilidade.





O anúncio de Gretchen foi feito nesta sexta-feira (7) nas redes sociais do Movimento Cidade. A proposta do after é justamente prolongar a experiência do Movimento Cidade. “Quando o festival termina, a pista só está começando” é o conceito apresentado pela organização para divulgar a festa.





Os ingressos têm os seguintes valores:

Lote 1: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) Lote 2: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) Lote 3: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)





A entrada é permitida somente para maiores de 18 anos, e será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto.



