7 sonhos que podem indicar mudança de vida

Mais do que prever acontecimentos, os sonhos podem funcionar como um espelho da alma, ajudando a perceber mudanças internas que, com o tempo, se refletem nas escolhas, nos relacionamentos e na forma de viver. Observar esses sinais pode ser uma maneira de compreender melhor o próprio processo de evolução e acolher com mais confiança os novos caminhos que surgem.