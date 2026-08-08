Ator de 'Avenida Brasil' desabafa após se apresentar para quatro pessoas: 'Essa é a vida'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O ator Renato Scarpin, 54, conhecido por sua participação na novela "Avenida Brasil" (2012), viralizou nas redes sociais após relatar ter se apresentado para um público de apenas quatro pessoas na sessão do último dia 2 da peça "7x1 - Uma Comédia Boa pra Cachorro", em cartaz no Teatro Bibi Ferreira.
A sala tem capacidade para 300 espectadores. No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o artista contou que, entre os quatro presentes na plateia, dois eram amigos de longa data.
"Essa é a vida do ator. Ator que se produz, que não tem lei, não tem incentivo, não tem patrocínio", declarou Scarpin no registro. "Com quatro pessoas, a gente não consegue pagar nem o técnico, tenho que tirar do bolso para trabalhar, mas eu faço a peça. As quatro pessoas que foram se encantaram."
O ator admitiu que o episódio gerou reflexões sobre a continuidade da carreira, mas destacou o compromisso com a arte.
"Às vezes, vem a pergunta: 'Será que vale a pena fazer para tão pouco público?'. Sempre digo que faço para uma pessoa porque a pessoa se dignou a sair de casa para me ver. É uma questão de respeito com a pessoa, com o público. Respeito demais o público", afirmou.
Para reverter a baixa lotação e atrair espectadores, Scarpin anunciou a redução drástica no valor dos ingressos durante o mês de agosto. O bilhete, que custava R$ 100 na inteira, passa a valer R$ 21,90 em preço único.
"Como este mês é o do meu aniversário, quero ganhar um presente: e o presente é a sua presença no teatro", disse. "Também vou dar uma colaborada. Em agosto, vou fazer a peça por R$ 21,90. Às 19h, no Teatro Bibi Ferreira", concluiu.