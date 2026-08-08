Mulher fica ferida após colisão entre dois carros na Praia do Canto

Uma mulher ficou ferida em um acidente entre dois carros na Praia do Canto, em Vitória, na madrugada deste sábado (8). Segundo a Polícia Militar, os veículos colidiram em cruzamento da região e, devido aos machucados, a mulher foi encaminhada a um hospital particular.
Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. A corporação informou que o motorista de um dos automóveis recusou fazer o teste do bafômetro. Devido à negativa, os agentes realizaram medidas administrativas.
O outro motorista aceitou o teste e deu negativo. Não foi informado em qual carro estava o condutor que se negou a realizar o exame do etilômetro. A Polícia Civil informou que não foi acionada e orientou os envolvidos a registrarem um boletim de ocorrência, caso desejem realizar uma representação penal.