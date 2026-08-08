Mulher fica ferida após colisão entre dois carros na Praia do Canto

Um homem de 48 anos foi preso após agredir a irmã e o pai em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (7). De acordo com testemunhas, o suspeito estaria discordando de uma divisão de terrenos feita pelo pai, de 86 anos. A irmã do suspeito, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, foi ao local defender o idoso.





Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, o homem deu socos no rosto do pai e socos e chutes na região da costela e do rosto da irmã. Ele ainda tentou a enforcar a vítima, mas a mãe impediu. O suspeito ainda ameaçou os familiares dizendo que tinha uma arma de arma de fogo.





Após o ocorrido, ele saiu do local de carro. Quando PM chegou, não o encontrou.

Depois, outro irmão do suspeito informou à polícia que ele estava em uma residência em Itapemirim, município em que ele foi encontrado e preso ainda na noite de sexta-feira (7), também no Sul do Espírito Santo.





O pai precisou fazer um procedimento cirúrgico após corte no rosto, e a irmã ficou com o rosto parcialmente ferido. Ela ainda passará por exames para verificar possíveis lesões no braço, costela e crânio.





A Polícia Civil (PC) informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por lesão corporal cometida contra ascendente e lesão corporal cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.



