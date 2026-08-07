Guarda Ambiental faz buscas após relatos de onça-parda em Anchieta

O registro de uma onça-parda na região do bairro Planalto, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, tem gerado preocupação entre moradores. O animal foi flagrado por uma câmera de segurança, andando na tarde de quinta-feira (6) por uma rua. Equipes da Guarda Ambiental do município estiveram no local para apurar o caso.





O vídeo mostra o animal andando tranquilamente por uma via de terra próxima a uma área de mata e a uma lagoa. A moradora Catiana França contou que o registro é de uma casa próxima de sua residência e que o marido também viu a onça atravessando a ES-060, nas proximidades do posto do Corpo de Bombeiros. Segundo ela, outros moradores e funcionários de um haras da região relataram avistamentos semelhantes.





"Todo mundo está com os portões fechados. As pessoas têm medo de falar porque muitos acabam dizendo que é mentira, mas quem mora aqui sabe da preocupação", relatou a moradora, informando que tentou acionar os órgãos ambientais em busca de providências.