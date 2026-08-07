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Litoral Sul

Guarda Ambiental faz buscas após relatos de onça-parda em Anchieta

O animal foi flagrado por uma câmera de segurança enquanto caminhava por uma rua do bairro Planalto, na tarde de quinta-feira (6).

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 15:43

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 ago 2026 às 15:43

O registro de uma onça-parda na região do bairro Planalto, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, tem gerado preocupação entre moradores. O animal foi flagrado por uma câmera de segurança, andando na tarde de quinta-feira (6) por uma rua. Equipes da Guarda Ambiental do município estiveram no local para apurar o caso.


O vídeo mostra o animal andando tranquilamente por uma via de terra próxima a uma área de mata e a uma lagoa. A moradora Catiana França contou que o registro é de uma casa próxima de sua residência e que o marido também viu a onça atravessando a ES-060, nas proximidades do posto do Corpo de Bombeiros. Segundo ela, outros moradores e funcionários de um haras da região relataram avistamentos semelhantes.


"Todo mundo está com os portões fechados. As pessoas têm medo de falar porque muitos acabam dizendo que é mentira, mas quem mora aqui sabe da preocupação", relatou a moradora, informando que tentou acionar os órgãos ambientais em busca de providências.

Prefeitura diz que não encontrou vestígios

Em nota, a Prefeitura de Anchieta informou que tomou conhecimento dos vídeos, fotografias e relatos sobre a possível presença do animal e enviou equipes da Guarda Ambiental aos locais indicados. Segundo a administração municipal, nenhuma onça foi localizada durante as buscas.


Ainda de acordo com a prefeitura, também não foram encontrados pegadas, rastros ou outros vestígios que confirmassem a presença do animal nas áreas apontadas pelos moradores.


Mesmo sem confirmação, a administração informou que acionou a Polícia Militar Ambiental e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para auxiliar na apuração do caso e adotar medidas caso haja novas evidências.


A orientação é para que moradores mantenham a calma, evitem compartilhar informações sem confirmação e, em caso de um novo avistamento, não tentem se aproximar do animal e acionem imediatamente os órgãos responsáveis. O caso segue sendo monitorado e novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais caso haja confirmação.

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