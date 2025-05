Livre

Vídeo: onça-parda capturada em Iconha retorna para a natureza

Animal foi flagrado andando pelo Centro da cidade na última sexta-feira (2) e mobilizou equipes para sua captura, que aconteceu no mesmo dia

A onça-parda resgatada em Iconha, no Sul do Espírito Santo, já retornou para a natureza. O felino foi solto no dia em que apareceu, na sexta-feira (2), mas a informação e as imagens foram divulgados apenas nesta sexta-feira (9). A localização da área de soltura não foi divulgada pela Polícia Ambiental para garantir a segurança do animal.>