Vídeo mostra resgate de onça-parda no Centro de Iconha

Um vídeo divulgado pela Polícia Ambiental mostra o momento do resgate da onça-parda flagrada andando em rua no Centro de Iconha, na Região Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (2). Também conhecido como suçuarana, o felino foi visto por volta das 5h e, assustado, entrou na garagem de um imóvel. A captura aconteceu quase três horas depois, por volta das 7h45, e mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal.
A gravação mostra o felino assustado ao ser contido com uso de cambão – instrumento utilizado para contenção de animais – e de uma rede. Em entrevista para o Bom Dia ES, da TV Gazeta, o coordenador da Defesa Civil de Iconha afirmou que, a princípio, a onça não estava ferida. De acordo com a Polícia Ambiental, um médico veterinário constatou que a onça não estava ferida.
Agora, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e a secretaria de meio ambiente de Iconha, além de orgãos ambientais locais, devem avaliar se o animal poderá ser reintegrado à natureza e para onde ele será levado.