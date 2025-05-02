Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mobilizou a cidade

Vídeo mostra resgate de onça-parda no Centro de Iconha

Animal foi contido na garagem de uma residência quase três horas após ser flagrado andando na cidade, na manhã de sexta-feira (2)
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

02 mai 2025 às 08:24

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 08:24

Um vídeo divulgado pela Polícia Ambiental mostra o momento do resgate da onça-parda flagrada andando em rua no Centro de Iconha, na Região Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (2). Também conhecido como suçuarana, o felino foi visto por volta das 5h e, assustado, entrou na garagem de um imóvel. A captura aconteceu quase três horas depois, por volta das 7h45, e mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal.
A gravação mostra o felino assustado ao ser contido com uso de cambão – instrumento utilizado para contenção de animais – e de uma rede. Em entrevista para o Bom Dia ES, da TV Gazeta, o coordenador da Defesa Civil de Iconha afirmou que, a princípio, a onça não estava ferida. De acordo com a Polícia Ambiental, um médico veterinário constatou que a onça não estava ferida.
Agora, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e a secretaria de meio ambiente de Iconha, além de orgãos ambientais locais, devem avaliar se o animal poderá ser reintegrado à natureza e para onde ele será levado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros defesa civil TV Gazeta Iconha Animais ES Sul Polícia Militar Polícia Ambiental
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados