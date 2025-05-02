Vídeo mostra resgate de onça-parda no Centro de Iconha

A gravação mostra o felino assustado ao ser contido com uso de cambão – instrumento utilizado para contenção de animais – e de uma rede. Em entrevista para o Bom Dia ES, da TV Gazeta, o coordenador da Defesa Civil de Iconha afirmou que, a princípio, a onça não estava ferida. De acordo com a Polícia Ambiental, um médico veterinário constatou que a onça não estava ferida.