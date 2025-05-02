Onça mobiliza polícia, Bombeiros e Defesa Civil em Iconha; veja vídeo

Uma onça-parda foi flagrada andando pelas ruas do Centro de Iconha, no Sul do Espírito Santo, no início da manhã desta sexta-feira (2). O animal foi visto por volta das 5h e teria entrado na garagem de um imóvel. A situação mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal. Quase três horas depois, ainda no começo da manhã, o felino foi resgatado.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Iconha, Abel Fortuna, o felino foi visto circulando na Avenida Muniz Freire, próximo de uma academia e da Câmara Municipal de Vereadores. Ele afirmou que uma pessoa avisou que o animal, que aparece assustado na gravação, entrou na garagem de um imóvel. O local está isolado.
“A onça está numa garagem aqui. Fiz a incursão com a PM e constatamos que ela está no banheiro dessa garagem, ao lado da Câmara dos Vereadores”, afirmou o coordenador da Defesa Civil Municipal.
Por volta das 7h, o coordenador da Defesa Civil da cidade relatou ao programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, disse que a chegada da Polícia Ambiental era aguardada e que a área estava isolada. Ainda segundo ele, a princípio, a onça não estava ferida. Já às 7h45, o animal foi capturado pela Polícia Ambiental em segurança e removido do local. A reportagem de A Gazeta tenta informações sobre os procedimentos que serão adotados com a onça.