Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inusitado

Onça mobiliza polícia, Bombeiros e Defesa Civil em Iconha; veja vídeo

Animal foi visto por volta das 5h no Centro da cidade e teria entrado na garagem de um imóvel, na manhã  desta sexta-feira (2); local foi  isolado

Publicado em 

02 mai 2025 às 07:25

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 07:25

Uma onça-parda foi flagrada andando pelas ruas do Centro de Iconha, no Sul do Espírito Santo, no início da manhã desta sexta-feira (2). O animal foi visto por volta das 5h e teria entrado na garagem de um imóvel. A situação mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal. Quase três horas depois, ainda no começo da manhã, o felino foi resgatado.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Iconha, Abel Fortuna, o felino foi visto circulando na Avenida Muniz Freire, próximo de uma academia e da Câmara Municipal de Vereadores. Ele afirmou que uma pessoa avisou que o animal, que aparece assustado na gravação, entrou na garagem de um imóvel. O local está isolado.
“A onça está numa garagem aqui. Fiz a incursão com a PM e constatamos que ela está no banheiro dessa garagem, ao lado da Câmara dos Vereadores”, afirmou o coordenador da Defesa Civil Municipal.
Onça-parda foi capturada após ser avistada no Centro de Iconha
Onça-parda foi capturada após ser avistada no Centro de Iconha Crédito: Divulgação/Polícia Ambiental
Por volta das 7h, o coordenador da Defesa Civil da cidade relatou ao programa Bom Dia ES, da TV Gazeta, disse que a chegada da Polícia Ambiental era aguardada e que a área estava isolada. Ainda segundo ele, a princípio, a onça não estava ferida. Já às 7h45, o animal foi capturado pela Polícia Ambiental em segurança e removido do local. A reportagem de A Gazeta tenta informações sobre os procedimentos que serão adotados com a onça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados