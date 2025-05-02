Onça mobiliza polícia, Bombeiros e Defesa Civil em Iconha; veja vídeo

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Iconha, Abel Fortuna, o felino foi visto circulando na Avenida Muniz Freire, próximo de uma academia e da Câmara Municipal de Vereadores. Ele afirmou que uma pessoa avisou que o animal, que aparece assustado na gravação, entrou na garagem de um imóvel. O local está isolado.

“A onça está numa garagem aqui. Fiz a incursão com a PM e constatamos que ela está no banheiro dessa garagem, ao lado da Câmara dos Vereadores”, afirmou o coordenador da Defesa Civil Municipal.

Onça-parda foi capturada após ser avistada no Centro de Iconha Crédito: Divulgação/Polícia Ambiental