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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/05/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

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Publicado em 20 de Maio de 2026 às 01:52

O dia pedirá mais equilíbrio emocional, calma nas decisões e consciência para lidar com situações (Imagem: New Africa | Shutterstock)
O dia pedirá mais equilíbrio emocional, calma nas decisões e consciência para lidar com situações Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Nesta quarta-feira, os movimentos astrológicos poderão trazer momentos de entusiasmo e reflexão. Enquanto algumas pessoas sentirão mais disposição para realizar projetos e fortalecer relações, outras precisarão exercitar a paciência, a inteligência emocional e o equilíbrio. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

Áries tenderá a viver um dia de alta energia criativa, mas precisará conter impulsos para evitar conflitos e decisões precipitadas (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
Áries tenderá a viver um dia de alta energia criativa, mas precisará conter impulsos para evitar conflitos e decisões precipitadas Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Nesta quarta-feira, uma onda de entusiasmo e criatividade aumentará a sua confiança. Todavia, essa intensidade emocional poderá levar a impulsos, exageros, disputas de poder e conflitos. Portanto, o melhor será canalizar as energias do dia para atividades produtivas.

Touro

Para Touro, o dia favorecerá ajustes no ambiente familiar, exigindo serenidade para lidar com emoções intensas e possíveis atritos (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
Para Touro, o dia favorecerá ajustes no ambiente familiar, exigindo serenidade para lidar com emoções intensas e possíveis atritos Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Você precisará buscar o equilíbrio no ambiente familiar, evitando que discussões desnecessárias gerem conflitos ou rupturas. Será necessário ter muita inteligência emocional para lidar com o excesso de sensibilidade ou com reações intensas. Procure manter os pés no chão e usar a sua energia para resolver pendências de forma pacífica.

Gêmeos

Gêmeos irá se destacar na comunicação, mas deverá ter cautela para não transformar conversas em disputas desnecessárias (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
Gêmeos irá se destacar na comunicação, mas deverá ter cautela para não transformar conversas em disputas desnecessárias Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Você desejará expressar as suas ideias. Porém, o excesso de confiança poderá gerar discussões. Além disso, poderão acontecer conversas desafiadoras com pessoas próximas. Procure ter paciência para não reagir de forma impulsiva diante de opiniões contrárias às suas.

Câncer

Para Câncer, o foco estará em decisões financeiras e pessoais, exigindo prudência para não agir por impulso (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
Para Câncer, o foco estará em decisões financeiras e pessoais, exigindo prudência para não agir por impulso Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Você sentirá a necessidade de proteger os seus interesses materiais e pessoais. No processo, entretanto, precisará controlar a pressa ao tomar decisões, evitando que reações emocionais intensas ou impulsos momentâneos desequilibrem as finanças ou gerem arrependimentos futuros. O ideal será agir com praticidade e paciência.

Leão

Leão poderá enfrentar o retorno de sentimentos antigos, sendo convidado a desacelerar e priorizar o autocuidado (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
Leão poderá enfrentar o retorno de sentimentos antigos, sendo convidado a desacelerar e priorizar o autocuidado Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Inseguranças antigas poderão ressurgir, gerando desconfortos emocionais. Como será um dia de grande sensibilidade, procure se recolher, desacelerar e evitar se cobrar excessivamente por situações que não pode controlar. Ao descansar e acolher as suas vulnerabilidades, conseguirá superar os desafios de forma madura.

Virgem

Para Virgem, o dia favorecerá conexões sociais e projetos coletivos, com apoio de pessoas próximas (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
Para Virgem, o dia favorecerá conexões sociais e projetos coletivos, com apoio de pessoas próximas Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Uma onda de otimismo tenderá a fortalecer a sua conexão com os amigos. Como resultado, será possível realizar bons projetos em grupo, expandir os horizontes sociais e receber o apoio de pessoas que compartilham dos mesmos ideais que você. Aproveite este dia de harmonia e abertura para planejar o futuro com confiança.

Libra

Libra terá boas perspectivas na vida profissional, direcionando energia para metas mais ambiciosas (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
Libra terá boas perspectivas na vida profissional, direcionando energia para metas mais ambiciosas Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Você estará otimista em relação ao seu futuro profissional. Inclusive, poderão surgir boas oportunidades, além de uma sensação profunda de acolhimento e proteção. Procure canalizar essas boas energias de forma produtiva, aproveitando para se dedicar aos projetos mais ambiciosos.

Escorpião

Escorpião sentirá vontade de ampliar conhecimentos e enxergará situações com mais clareza, o que ajudará a destravar caminhos (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
Escorpião sentirá vontade de ampliar conhecimentos e enxergará situações com mais clareza, o que ajudará a destravar caminhos Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Você desejará expandir os horizontes intelectuais, buscando novos conhecimentos ou planejando viagens e projetos. Ao longo desta quarta-feira, o seu otimismo trará mais clareza para enxergar soluções para situações que estavam estagnadas, facilitando assim o seu crescimento. Aproveite o dia para compartilhar as suas ideias e visões de mundo com as pessoas ao redor.

Sagitário

Para Sagitário, questões internas ganharão destaque, favorecendo reflexão, desapego e renovação emocional (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
Para Sagitário, questões internas ganharão destaque, favorecendo reflexão, desapego e renovação emocional Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Você entrará em contato com as suas emoções mais profundas, buscando um significado para tudo que tem guardado dentro de si. Inclusive, o seu otimismo facilitará o desapego de antigas dores e fortalecerá a sua intuição para lidar com questões financeiras e emocionais. Aproveite a clareza interior para renovar as suas energias.

Capricórnio

Capricórnio viverá um dia positivo para parcerias, com chances de acordos, reconciliações e fortalecimento de vínculos (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
Capricórnio viverá um dia positivo para parcerias, com chances de acordos, reconciliações e fortalecimento de vínculos Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Você buscará melhorar os seus relacionamentos e parcerias. Inclusive, boas oportunidades de crescimento e entendimento tenderão a surgir no setor. Será um dia favorável para resolver antigos desentendimentos e fechar acordos promissores. No processo, procure agir de forma acolhedora para fortalecer os laços mais importantes.

Aquário

Para Aquário, o entusiasmo do dia impulsionará a rotina e os relacionamentos, mas exigirá controle para evitar atritos e exageros (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
Para Aquário, o entusiasmo do dia impulsionará a rotina e os relacionamentos, mas exigirá controle para evitar atritos e exageros Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Haverá bastante entusiasmo nesta quarta-feira, o que o(a) ajudará a melhorar a rotina e os relacionamentos. No entanto, essa intensidade emocional também poderá levar a disputas de poder, cobranças excessivas e reações impulsivas, prejudicando as relações. Portanto, procure controlar os impulsos e evite impor a sua vontade.

Peixes

Peixes deverá lidar com demandas profissionais com mais organização, buscando equilíbrio entre responsabilidades e bem-estar (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
Peixes deverá lidar com demandas profissionais com mais organização, buscando equilíbrio entre responsabilidades e bem-estar Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Você precisará manter a calma e a organização no ambiente de trabalho, não permitindo que o acúmulo de tarefas gere conflitos e estresse. Também procure investir na inteligência emocional para lidar com exigências excessivas, evitando atitudes impulsivas que possam prejudicar a saúde ou as relações profissionais. O ideal será equilibrar as responsabilidades diárias com o autocuidado.

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