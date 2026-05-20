Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Coluna Abdo Filho

Com perda bilionária no horizonte, ES intensifica movimentos

Fim dos incentivos fiscais e reforma tributária impõem desafio ao Espírito Santo. O governador anunciou a formação de um grupo de trabalho para acelerar a busca por alternativas

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 03:05

Públicado em 

20 mai 2026 às 03:05
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Galpão logístico triple A da Raizz Capital, em Viana
Galpão logístico triple A da Raizz Capital, em Viana Ramon Fagundes/VIP Drones

Um estudo encomendado pelo Sincades (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo) e apresentado, nesta terça-feira (19), no Palácio Anchieta, para o governador Ricardo Ferraço, mostrou, o tamanho do desafio que o Estado terá pela frente com o fim dos incentivos fiscais, marcado para o final de 2032, e com a reforma tributária. A reforma institui uma mudança fundamental: o imposto sobre o consumo passa a ser cobrado no destino e não mais na origem, como acontece hoje. Isto posto, temos aqui dois riscos importantes logo ali na frente: redução de atividade econômica e perda de arrecadação (mesmo sem perda de atividade). Diante do cenário, o governador anunciou a formação de um grupo de trabalho - com empresários e representantes do Estado - para acelerar a busca por alternativas.

O estudo - feito pela Futura sob o comando do economista Orlando Caliman, um grande conhecedor de Espírito Santo - mostra o protagonismo que o Comércio Atacadista e Distribuidor assumiu na economia do Estado nos últimos anos. Em 2025, 29% do ICMS arrecadado em terras capixabas veio do segmento. Em que pese os incentivos fiscais concedidos, foram pagos, a título de ICMS, R$ 6,6 bilhões. Só para comparar, em 2022, foram R$ 2,6 bilhões. O estudo estima que, até 2032, último ano com incentivos e com o ICMS, o recolhimento anual feito pelas empresas do setor baterá em R$ 9,3 bilhões. Em 2033, quando acabam os incentivos e a cobrança do imposto sobre o consumo será 100% no destino, a arrecadação poderá recuar a R$ 1,5 bilhão.

"Trata-se de uma projeção e ainda tem a transição prevista pela reforma, mas a intenção é mostrar a grandeza dos números. O potencial geral de perdas supera os R$ 8 bilhões. É importante ter isso em mente para que consigamos planejar alternativas. O Espírito Santo tem uma ótima localização e tem tudo para se manter, mesmo com a reforma, como um hub logístico e comercial para o Brasil. Isto é essencial para a manutenção da atividade econômica e para, consequentemente, segurar a arrecadação do Estado e dos municípios. Os portos que estão saindo do papel são fundamentais nessa estratégia", explicou o professor Orlando Caliman.

Idalberto Moro, presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo e do Sincades, apesar do tamanho do desafio, se disse otimista. "Estou otimista. Depois das alterações que foram feitas no Fundap, no começo da década passada, muita gente falava em colapso. Não foi o que aconteceu, vimos o comércio distribuidor disparar. Vamos nos adaptar e enfrentar o próximo desafio, que é a reforma tributária. Vejo como uma oportunidade para quem sabe se planejar. O Espírito Santo é bem localizado, tem boa infraestrutura logística, 4 milhões de metros quadrados para armazenagem e segue crescendo. Os portos que estão saindo do papel ampliarão o nosso papel como grande hub de distribuição para o Brasil. O dever de casa é integrar todas as cadeias do comércio nacional e internacional".

O governador Ricardo Ferraço considera o tema um dos mais relevantes desafios que o Estado tem pela frente. "Temos um encontro com o futuro e precisamos nos dedicar a ele. Estamos estudando o uso, por exemplo, do Fundo Soberano para gerar estímulos. O Espírito Santo, ao contrário da maioria dos demais estados, tem condições, é relevante pontuar isso, é um enorme diferencial. Temos alternativas e algum tempo para encontrar caminhos para algo complexo: ainda que empresas fiquem aqui, o imposto pago nas vendas irá para Estado comprador, complicando o recolhimento estadual de tributos. Precisamos de uma solução para esse buraco de arrecadação que pode se abrir. Atrair empresas, como a GWM e a expansão que a ArcelorMittal, e aumentar a base de consumo é fundamental".  

Veja Também 

Plataforma de petróleo

Dinheiro do petróleo: guerra no Oriente Médio faz arrecadação disparar no ES

Imagem de destaque

'Pandemia dos juros altos' sufoca a economia brasileira

Imagem de destaque

Safra do café 2026: menos preço e mais estratégia

Imagem de destaque

Energia solar: presidente da EDP defende debate sobre modelo atual

Imagem de destaque

A volta dos cruzeiros para Vitória: o nó a ser desatado

Imagem de destaque

Apex Partners faz captação de R$ 100 milhões e mira rodada internacional

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Comércio eletrônico Comércio exterior Comércio Fecomércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista é atingido por ambulância e fica ferido na Serra
Elaine Silva, gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta, conduziu painel do Todas Elas com a jornalista Aline Midlej, a empresária Cris Ribeiro e a gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES Alline Zanoni
Protagonismo não pode virar armadilha para oprimir mulheres, defende jornalista Aline Midlej
Imagem de destaque
Prazo para aposentados e pensionistas do IPAJM se recadastrarem vai até o dia 31

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados