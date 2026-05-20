CriptoJud: o Judiciário entra na era dos criptoativos

*Com colaboração do advogado Matheus Tonoli





Como localizar um ativo que não tem registro em órgão estatal, não transita pelo sistema bancário tradicional, não tem código de conta e não possui agência nem gerente, é descentralizado, registrado em livro-caixa público imutável (blockchain) e soberano?





Na prática, existe. No sistema convencional, jamais será visto. Pode estar em todos os lugares e, ao mesmo tempo, não estar em lugar algum.





Esse sempre foi um dos maiores desafios envolvendo os criptoativos dentro do sistema judicial brasileiro. Afinal, como localizar e bloquear um patrimônio que nasceu justamente fora das estruturas tradicionais de controle financeiro e visa justamente ser irrastreável?